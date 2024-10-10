Виконавиця все частіше демонструє прихильникам цікаві та стильні образи. В інстаграмі фан-клубу Тіни Кароль з’явилися нові кадри співачки в монохромному денімовому аутфіті.

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Раніше Тіна Кароль любила обтислі сукні та вироби з відкритим декольте. Демонструвати жіночність та сексуальність було її основною фішкою. Елегантність й вишуканість співачка випромінює й досі, але все частіше вдається до стилізації базових та класичних речей у своїх виходах.

Модний образ Тіни Кароль

На показ документального екшену про українських авіаторів "Підйомна сила" Тіна Кароль вирішила прийти у джинсовій сорочці, яку поєднала з широкими джинсами блакитного кольору.

Свій образ співачка доповнила тонким чорним поясом та стильною зачіскою, в якій вона найчастіше з’являється під час виступів на сцені. Тіна зачісує передні пасма ззаду й закріплює крабиком, випускаючи короткі пасма на обличчя. Волосся було вкладене в легкі хвильки.

Знаменитість зробила ніжний макіяж з акцентом на рожевих тінях на повіках та коричневій губній помаді.

Тіна Кароль в ефектному образі

Денімовий total look – це базовий образ, який ніколи не вийде з моди. Сорочка чи куртка в парі з джинсами будь-якого фасону завжди будуть актуальними. Носити такий look можна з кросівками, слінгбеками чи чоботами на підборах. Різноманіття можна додавати завдяки зачіскам, які істотно впливають на вигляд речей.