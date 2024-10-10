Відомі співачки, акторки чи моделі в сучасному світі є трендсетерками. Вони демонструють на собі останні тенденції чи модні новинки, які після їхнього виходу здобувають шалену популярність, пише Marie Claire.

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Тейлор Свіфт спровокувала продаж тату-веснянок

Виконавиця придбала для себе штучні блискучі веснянки від бренду Fazit. У Тейлор Свіфт величезна армія шанувальників, які хочуть хоч якось повторити її образи. Тож всього за кілька годин продаж тату-веснянок зріс до небачених розмірів, а на Amazon вже не залишилося жодної продукції від Fazit.



Тейлор Свіфт приклеїла на обличчя штучні веснянки / Фото Getty Images

Співзасновниця Аліетт Баттельман опублікувала відеоролик в тіктоці, плачучи від того, що блискучі татуювання від її бренду придбала Тейлор Свіфт. Дівчина розповіла, що продажі зросли на 2500%, і що її "команда працює цілодобово, щоб відправити всі замовлення".

Реакція дівчини на вибір Тейлор Свіфт веснянок її бренду Fazit

Не забарилась реакція в тіктоці й іншої співзасновниці бренду, яка розповіла, що після виходу Тейлор Свіфт у штучних веснянках, продажі настільки зросли, що команда ледь справляється з напливом.

Це вже не вперше одяг чи прикраси, які одягає Тейлор Свіфт буквально зникають з сайтів продажу за кілька годин. Кілька місяців тому співачка одягнула фіолетові шорти від Pop Flex і вже за кілька годин всі розміри були розпродані. Аналогічно швидко продавалися джинси від Area чи куртка Wear by Erin Andrews, яка зникла з продажів одразу після того, як в ній вийшла співачка.

Ці випадки продемонстрували, який сильний вплив має Тейлор Свіфт на свою аудиторію, за якою стежать майже 300 мільйонів прихильників зі всього світу. Користувачі називають це явище "ефектом Тейлор Свіфт", а бренди цінують співпрацю зі співачкою, оскільки розуміють, яку силу має лише її один вихід у світ.