Известные певицы, актрисы или модели в современном мире являются трендсеттерками, которые демонстрируют на себе последние тенденции или модные новинки, которые после их выхода приобретают бешеную популярность, пишет Marie Claire.

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Тейлор Свифт спровоцировала продажу тату-веснушек

Исполнительница приобрела для себя искусственные блестящие веснушки от бренда Fazit. У Тейлор Свифт огромная армия поклонников, которые хотят хоть как-то повторить образы. Всего за несколько часов продажи тату-веснушек выросли до невиданных размеров, а на Amazon уже не осталось ни одной продукции от Fazit.



Тейлор Свифт приклеила на лицо искусственные веснушки / Фото Getty Images

Соучредитель Алиетт Баттельман опубликовала видеоролик в тиктоке, плача от того, что блестящие татуировки от ее бренда приобрела Тейлор Свифт. Девушка рассказала, что продажи выросли на 2500%, и что ее "команда работает круглосуточно".

Реакция девушки на выбор Тейлор Свифт веснушек ее бренда Fazit

Не замедлила реакция в тиктоке и другой соучредителя бренда, которая рассказала, что после выхода Тейлор Свифт в искусственных веснушках, продажи настолько выросли, что команда едва справляется с наплывом.

Это уже не впервые одежда или украшения, которые одевает Тейлор Свифт буквально исчезают с сайтов продаж за несколько часов. Несколько месяцев назад певица надела фиолетовые шорты от Pop Flex и уже через несколько часов все размеры были распроданы. Аналогично быстро продавались джинсы от Area или куртка Wear by Erin Andrews, которая исчезла с продаж сразу после того, как в ней вышла певица.

Эти случаи продемонстрировали, какое сильное влияние имеет Тейлор Свифт на свою аудиторию, за которой следят почти 300 миллионов поклонников со всего мира. Пользователи называют это явление "эффектом Тейлор Свифт", а бренды ценят сотрудничество с певицей, поскольку понимают, какой эффект имеет лишь ее один выход в свет.