Тина Кароль ошеломила появлением в красном платье: красивые фото
- Тина Кароль завершила большой тур по Украине, посвященный альбому "Лирика", и поблагодарила зрителей, появившись в красном кружевном платье.
- Красное платье подчеркнуло женственность Тины, а ее образ дополнили черные босоножки на каблуках и изысканный макияж.
Тина Кароль любит соблазнительные и сексуальные наряды, поэтому часто примеряет платья, которые подчеркивают ее стройную талию. Все образы певицы подчеркивают ее женственность, поэтому на одно из своих выступлений звезда примерила красивое красное платье.
Исполнительница завершила большой тур по Украине в 44 концерта, посвященный альбому "Лирика", пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Тины Кароль. Певица поблагодарила всех, кто пришел послушать ее творчество, дополнив слова несколькими фотографиями в эффектном образе.
Как выглядела Тина Кароль в красном платье?
Певица примерила длинное кружевное платье красного цвета с рукавами и глубоким разрезом на ногах. Это платье имело изысканный вид и прекрасно завершило ее фигуру.
Стилисты сделали для Тины ее фирменную прическу с локонами и зачесанными передними прядями волос. Как всегда, исполнительница довершила платье красивыми черными босоножками на каблуках и изысканным макияжем, который подчеркнул ее естественную красоту.
Когда-то красная помада была символом моего женского сопротивления, которая прятала за ярким цветом сумм глаз. Сегодня это красное платье – знак торжества духа и жажды свершений,
– написала Тина Кароль.
Красный является одним из самых любимых цветов Тины Кароль. Именно этот оттенок отражает ее зажигательную энергию и сильный характер.
Эффектный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы
Издание Who What Wear отмечает, что этой осенью в моде 5 цветов – это нежно-розовый, бургунди, темно-синий, шоколадный и бледно-желтый. Эти оттенки добавляют яркости образам и легко сочетаются с гардеробом.
Какие платья носить этой осенью?
Осенью актуальными будут атласные, вязаные, кожаные, клетчатые и драпированные платья. Они хорошо сочетаются с тренчами, пальто, шубами или удлиненными дубленками.
Также в моде будут платья с объемными рукавами и подойдут для особых, праздничных случаев.
Частые вопросы
