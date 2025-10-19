Тина Кароль любит соблазнительные и сексуальные наряды, поэтому часто примеряет платья, которые подчеркивают ее стройную талию. Все образы певицы подчеркивают ее женственность, поэтому на одно из своих выступлений звезда примерила красивое красное платье.

Исполнительница завершила большой тур по Украине в 44 концерта, посвященный альбому "Лирика", пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Тины Кароль. Певица поблагодарила всех, кто пришел послушать ее творчество, дополнив слова несколькими фотографиями в эффектном образе.

Как выглядела Тина Кароль в красном платье?

Певица примерила длинное кружевное платье красного цвета с рукавами и глубоким разрезом на ногах. Это платье имело изысканный вид и прекрасно завершило ее фигуру.

Стилисты сделали для Тины ее фирменную прическу с локонами и зачесанными передними прядями волос. Как всегда, исполнительница довершила платье красивыми черными босоножками на каблуках и изысканным макияжем, который подчеркнул ее естественную красоту.

Когда-то красная помада была символом моего женского сопротивления, которая прятала за ярким цветом сумм глаз. Сегодня это красное платье – знак торжества духа и жажды свершений,

– написала Тина Кароль.

Красный является одним из самых любимых цветов Тины Кароль. Именно этот оттенок отражает ее зажигательную энергию и сильный характер.



Эффектный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы

Издание Who What Wear отмечает, что этой осенью в моде 5 цветов – это нежно-розовый, бургунди, темно-синий, шоколадный и бледно-желтый. Эти оттенки добавляют яркости образам и легко сочетаются с гардеробом.

Какие платья носить этой осенью?