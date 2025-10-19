Тіна Кароль любить спокусливе й сексуальне вбрання, тож часто приміряє сукні, які підкреслюють її струнку талію. Усі образи співачки підкреслюють її жіночність, тож на один зі своїх виступів зірка приміряла красиве червоне плаття.

Виконавиця завершила великий тур Україною у 44 концерти, присвячений альбому "Лірика", пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Тіни Кароль. Співачка подякувала всім, хто прийшов послухати її творчість, доповнивши слова кількома світлинами в ефектному образі.

Як виглядала Тіна Кароль у червоній сукні?

Співачка приміряла довгу мереживну сукню червоного кольору з рукавами та глибоким розрізом на ногах. Це плаття мало вишуканий вигляд та чудово довершило її фігуру.

Стилісти зробили для Тіни її фірмову зачіску з локонами й зачесаними передніми пасмами волосся. Як завжди, виконавиця довершила плаття красивими чорними босоніжками на підборах та вишуканим макіяжем, який підкреслив її природну красу.

Колись червона помада була символом мого жіночого спротиву, яка ховала за яскравим кольором сум очей. Сьогодні ця червона сукня – знак торжества духу та жаги до звершень,

– написала Тіна Кароль.

Червоний є одним із найулюбленіших кольорів Тіни Кароль. Саме цей відтінок відображає її запальну енергію та сильний характер.



Ефектний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки

Видання Who What Wear зазначає, що цієї осені в моді 5 кольорів – це ніжно-рожевий, бургунді, темно-синій, шоколадний та блідо-жовтий. Ці відтінки додають яскравості образам та легко поєднуються з гардеробом.

Які плаття носити цієї осені?