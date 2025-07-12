Настоящим спасением становится одежда из натуральных тканей, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Эти вещи являются легкими, воздушными и приятными к телу. Специалисты составили список материалов, к которым стоит присмотреться при составлении летнего гардероба.

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Хлопок

Эта натуральная ткань прекрасно пропускает воздух и быстро впитывает влагу. Нежный материал приятен к телу и позволяет в жару коже дышать и не перегреваться. Рекомендуется выбирать светлые оттенки, поскольку на хлопке могут оставаться пятна от пота.

Лен

Льняная одежда является мастхэвом на каждое лето. Материал имеет многих ценителей благодаря антибактериальным и гипоаллергенным свойствам. Он не вызывает раздражений и теле или неприятных ощущений. Ткань быстро впитывает влагу и высыхает. Впрочем, лен имеет один весомый недостаток – он очень сильно мнется, поэтому его часто нужно гладить.



Вещи изо льна очень популярны летом / Фото Elle

Шелк

Материал подойдет для всех, кто любит элегантность в образах. Шелк имеет струящийся и легкий блеск, поэтому является фаворитом многих модниц. Ткань имеет еще одно преимущество – способна регулировать температуру тела.

Заметьте! В некоторых случаях вещи нужно стирать именно в холодной воде. Лучше всего придерживаться информации, указанной на ярлычке.

Шамбре

Эта ткань является лучшей альтернативой классическому дениму, поскольку дарит ощущение комфортную в душные дни. Шамбре хорошо пропускает воздух, не парит и держит форму. Стилисты советуют покупать на лето рубашки, платья или комбинезоны.