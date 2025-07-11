Однако это не означает, что вы должны отказаться от цветной одежды. Ведь уберечь вещи от потускнения возможно. Для этого, в первую очередь, нужно правильно их стирать, пишет 24 Канал.
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Как сохранить яркий цвет вещей
- Сортируйте белье
Никогда не стирайте черное вместе с белыми или ярким. Даже если ткань не линяет, все равно происходит трение, что ускоряет износ волокон и выцветание цвета.
Лучше всего сортировать вещи так:
- черное;
- темные цвета;
- светлые;
- яркие.
При какой температуре необходимо стирать цветную одежду / Фото Pexels
Обратите внимание! Стиральные средства также стоит подбирать отдельно.
- Выворачивайте вещи наизнанку
Выворачивать вещи нужно всегда. Ведь благодаря этому уменьшается механическое воздействие на внешнюю сторону одежды.
- Соблюдайте правильный температурный режим
Горячая вода ускоряет выцветание. Лучше всего стирать при температуре до 30°C.
Почему одежда быстро выцветает / Фото Pexels
Заметьте! В некоторых случаях вещи нужно стирать именно в холодной воде. Лучше всего придерживаться информации, указанной на ярлычке.
Как сушить цветную одежду
Таким же важным, как и стирка является сушка одежды. Дело в том, что из-за воздействия прямых солнечных лучей, вещи могут выцветать.
Лучше всего осуществлять сушку цветных вещей в тени. Также важно, чтобы это место было хорошо проветриваемым.