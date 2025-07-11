Проте, це не означає, що ви маєте відмовитися від кольорового одягу. Адже уберегти речі від тьмяніння можливо. Для цього, першочергово, потрібно правильно їх прати, пише 24 Канал.

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Як зберегти яскравий колір речей

Сортуйте білизну

Ніколи не періть чорне разом із білими або яскравим. Навіть якщо тканина не линяє, однаково відбувається тертя, що пришвидшує зношення волокон і вицвітання кольору.

Найкраще сортувати речі так:

чорне;

темні кольори;

світлі;

яскраві.



При якій температурі необхідно прати кольоровий одяг / Фото Pexels

Зверніть увагу! Пральні засоби також варто підбирати окремо.

Вивертайте речі навиворіт

Вивертати речі потрібно завжди. Адже завдяки цьому зменшується механічний вплив на зовнішню сторону одягу.

Дотримуйтесь правильного температурного режиму

Гаряча вода пришвидшує вицвітання. Найкраще прати при температурі до 30°C.



Чому одяг швидко вицвітає / Фото Pexels

Зауважте! У деяких випадках речі потрібно прати саме у холодній воді. Найкраще дотримуватись інформації, що вказана на ярличку.

Як сушити кольоровий одяг

Таким же важливим як і прання є сушіння одягу. Річ у тім, що через вплив прямого сонячного проміння, речі можуть вицвітати.

Найкраще здійснювати сушіння кольорових речей у затінку. Також важливо, аби це місце було добре провітрюваним.