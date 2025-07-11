Проте, це не означає, що ви маєте відмовитися від кольорового одягу. Адже уберегти речі від тьмяніння можливо. Для цього, першочергово, потрібно правильно їх прати, пише 24 Канал.
Читайте також Опанувати себе за 90 секунд реально: використайте цю техніку
Як зберегти яскравий колір речей
- Сортуйте білизну
Ніколи не періть чорне разом із білими або яскравим. Навіть якщо тканина не линяє, однаково відбувається тертя, що пришвидшує зношення волокон і вицвітання кольору.
Найкраще сортувати речі так:
- чорне;
- темні кольори;
- світлі;
- яскраві.
При якій температурі необхідно прати кольоровий одяг / Фото Pexels
Зверніть увагу! Пральні засоби також варто підбирати окремо.
- Вивертайте речі навиворіт
Вивертати речі потрібно завжди. Адже завдяки цьому зменшується механічний вплив на зовнішню сторону одягу.
- Дотримуйтесь правильного температурного режиму
Гаряча вода пришвидшує вицвітання. Найкраще прати при температурі до 30°C.
Чому одяг швидко вицвітає / Фото Pexels
Зауважте! У деяких випадках речі потрібно прати саме у холодній воді. Найкраще дотримуватись інформації, що вказана на ярличку.
Як сушити кольоровий одяг
Таким же важливим як і прання є сушіння одягу. Річ у тім, що через вплив прямого сонячного проміння, речі можуть вицвітати.
Найкраще здійснювати сушіння кольорових речей у затінку. Також важливо, аби це місце було добре провітрюваним.