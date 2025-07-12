Лучший выбор на лето: 4 ткани, которые помогут пережить жару

В июле всегда сильно жарко, поэтому стоит выбирать одежду, которая не будет парить. Когда столбики термометров превышают +30°C, тогда стоит обязательно обращать внимание на комфортные вещи, которые смогут облегчить пребывание на улице.

Настоящим спасением становится одежда из натуральных тканей, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Эти вещи являются легкими, воздушными и приятными к телу. Специалисты составили список материалов, к которым стоит присмотреться при составлении летнего гардероба.

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Хлопок

Эта натуральная ткань прекрасно пропускает воздух и быстро впитывает влагу. Нежный материал приятен к телу и позволяет в жару коже дышать и не перегреваться. Рекомендуется выбирать светлые оттенки, поскольку на хлопке могут оставаться пятна от пота.

Лен

Льняная одежда является мастхэвом на каждое лето. Материал имеет многих ценителей благодаря антибактериальным и гипоаллергенным свойствам. Он не вызывает раздражений и теле или неприятных ощущений. Ткань быстро впитывает влагу и высыхает. Впрочем, лен имеет один весомый недостаток – он очень сильно мнется, поэтому его часто нужно гладить.



Вещи изо льна очень популярны летом / Фото Elle

Шелк

Материал подойдет для всех, кто любит элегантность в образах. Шелк имеет струящийся и легкий блеск, поэтому является фаворитом многих модниц. Ткань имеет еще одно преимущество – способна регулировать температуру тела.

Заметьте! В некоторых случаях вещи нужно стирать именно в холодной воде. Лучше всего придерживаться информации, указанной на ярлычке.

Шамбре

Эта ткань является лучшей альтернативой классическому дениму, поскольку дарит ощущение комфортную в душные дни. Шамбре хорошо пропускает воздух, не парит и держит форму. Стилисты советуют покупать на лето рубашки, платья или комбинезоны.