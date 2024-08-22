116-летняя японка, которая поднималась в горы без палки, стала самым старым человеком на планете

116-летняя японка Томико Итоока стала самым старым человеком на планете. Возраст женщины официально подтвердили, а Книга рекордов Гиннеса внесла рекордсменку в реестр.

Томико Итоока получила титул после того, как утром 19 августа умерла Мария Браньяс Морера. 117-летняя испанка ранее была самым старым человеком на планете, возраст которой был официально подтвержден.

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Японка стала самой старой женщиной на планете

Книга рекордов Гиннеса признала Томико Итооку самым старым человеком на планете. Японка родилась 23 мая 1908 года, и это подтвердила Геронтологическая исследовательская группа под руководством Роберта Д. Янга.

Сейчас Томико проживает в доме престарелых в городе Асия, префектура Хёго в Японии. Она проживает там с 2019 года, а до 110 лет – жила дома с двумя дочерьми.

Три месяца назад Томико отпраздновала свое 116-летие. Ее поздравили все родные, знакомые, а мэр города Асия отправил открытку, торт и цветы долгожительнице.

Как Томико Итооку праздновала 116-летие: смотрите видео

Хотя Томико и плохо слышит, однако продолжает четко общаться с опекунами в доме для престарелых.

Что известно о Томико

Томико, как уже упоминалось ранее, родилась 23 мая 1908 года в Осаке. Она была вторым ребенком в семье. Также она имела брата и сестру. Томико во время учебы в школе увлекалась волейболом.

Уже в 20 лет японка вышла замуж и родила 4 детей – две дочери и два сына. Сейчас Томико имеет много внуков и правнуков. Когда началась Вторая мировая война, Томико руководила японским офисом текстильной фабрики своего мужа. Тогда женщина совмещала работу с воспитанием детей.

В 1979 году муж Томико умер, то женщина еще более 10 лет жила в родном городе префектуры Нара.

Интересно, что старейший человек на планете имеет необычное увлечение – скалолазание. Так, она в почтенном возрасте поднималась на горы Нидзьо и Онтаке, высота последней достигает 3000 метров. Однако самым большим достижением Томико является подъем по длинной лестнице к святыне Ашии. Свой поход женщина совершила в возрасте 100 лет, и более того – не воспользовалась палкой для подъема.

В семье считают, что длительные походы и являются секретом долголетия Томико. Интересно, что любимой едой японки являются бананы, а также каждое утро она пьет Calpis – молочный кислый напиток.