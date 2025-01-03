В моду возвращаются тонкие брови: тренды макияжа на 2025 год

Некоторые техники макияжа теряют популярность, а вместо них в моду входят новые варианты мейка, которые все будут носить в этом году. В 2025 году мы постепенно будем отказываться от определенных тенденций в макияже, так как они немного устарели и будем заменять их на что-то более красивое и эффектное.

Ничто не выходит из моды навсегда, однако сейчас стоит забыть об определенных тенденциях в макияже, к которым мы привыкли, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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В макияже нет правил, но если вы хотите как-то обновить свой вид в новом году, тогда стоит добавить несколько интересных акцентов, которые точно улучшат ваш вид.

Мягкое скульптурирование

В прошлом году в моде еще был активный контуринг, а уже в этом году он будет похож на легкий взмах пушистым пальцем с бронзером. Он проще и требует меньше этапов нанесения. Сухие продукты чрезвычайно легкие и легко растушевываются.

Мерцающие тени на нижних веках

Нанесите на лицо консилер, чтобы замаскировать припухлость под глазами и прикройте их мерцающими блестками. Такой макияж прекрасно подойдет для зимних образов.

Румянец

Если в 2024 году в моде были искусственные веснушки, то теперь они отходят на задний план, а в тренды входят румяные щечки. Они могут быть розовые, персиковые, лиловые или ягодные – все зависит от тона вашей кожи.

Тонкие брови

Самое интересное, что нас ждет в 2025 году – это тонкие брови. Раньше мы все ставили акцент на широких бровях, но теперь модницы будут следовать тренду на тонкие брови. Если у вас они густые, то выщипывать не нужно. Достаточно взять лишь прозрачный гель и осторожно их расчесать, чтобы создать мягкую форму.