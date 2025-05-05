Вы будете шокированы: именно так выглядит самый трендовый цвет этой весны

Оттенки розового не выходят из моды уже несколько сезонов. Весна и лето 2025 не стали исключением. Сейчас подиумы снова захватил розовый.

В моду вошел именно пудровый розовый. Это и неудивительно, ведь в этом сезоне дизайнеры массово выбирают пастельные оттенки, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой цвет сейчас в моде

Именно пудровый розовый многие дизайнеры использовали для аксессуаров, платьев, костюмов. Miu Miu настолько понравился этот оттенок, что они изготовили в нем значительную часть коллекции: от топов до комбинаций.

Стоит отметить и преимущества пудрового розового. Это очень благородный и сдержанный оттенок. В нем совсем нет инфантильности. Скорее от этого цвета чувствуются определенная свежесть и легкость.



Коллекция Courrèges осень-зима 2025-2026 / Фото Getty Images

Комбинируется такой оттенок очень легко. Он может стать как основой всего образа, так и гармонично дополнить другие цвета.



Стильная юбка в розовом цвете / Фото Getty Images

Этого оттенка просто не может быть много. Такой цвет выглядит изыскано даже в монохромных образах.