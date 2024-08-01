Как показ мод: тикток без ума от нового тренда, к которому присоединились даже олимпийцы

1 августа 2024, 18:55
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От любительниц моды до олимпийских спортсменов – сейчас все в тикток без ума от тренда "Paging Dr. Beat".

В чем суть модной тенденции и как выглядят самые популярные ролики, смотрите в подборке от Lady 24.

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Что известно о тренде "Paging Dr. Beat"

Ленту тикток вот уже несколько недель захватывают ролики под звук "Paging Dr. Beat". Это ремикс трека 1984 года, который благодаря соцсети получил вторую жизнь.

Под мелодию песни пользователи тикток меняют свои образы, устраивая настоящие показы мод и собирая миллионы просмотров. И честно говоря, это не удивительно, ведь смотреть за этими перевоплощениями увлекательно.

Как выглядят трендовые ролики: смотрите видео

Тем более, что к тренду приобщаются почти все – от любительниц моды до олимпийских спортсменов.

Те, кто интересуется модой и любит создавать интересные луки, чувствуют себя в этом тренде максимально органично. Так, одна девушка похвасталась яркими и неординарными нарядами, которые она имеет.

Девушка показала свои сумасшедшие образы: смотрите видео

@cvazzana How did I do??? Wanted to try this trend️ #dressup #nyc #fancynancy #fyp #tiktokfashion #styleinspo #whattowear #maximalist #howtostyleclothes #maximalism #overdressed ♬ original sound - kasane teto

Однако спортсмены тоже не отстают. Они показывают форму, которую их страны разработали для нынешних соревнований.

Олимпийская спортсменка присоединилась к тренду: смотрите видео

@dasha_tofu More olympic kit content #teamaus #olympics2024 #parisolympics2024 #olympicspirit #olympics ♬ original sound - kasane teto

Украинский спортсмен Алексей Середа участвует в тренде: смотрите видео

@oleksii_sereda

First boy in this trend ))

♬ original sound - kasane teto

Также особенно популярны парные версии тренда, где парни и девушки вместе демонстрируют свои образы. Некоторые из них являются юмористическими. Так, одна пара пошутила о разнице между мужскими и женскими луками летом.

Пары участвуют в тренде: смотрите видео

@vavinchi

♬ original sound - kasane teto

Парни и девушки делают видео вместе: смотрите ролик

@komyshan.ka @Андрій Кома ♬ original sound - kasane teto

В то же время некоторые пользователи еще больше расширяют границы креатива и придумывают тематические видео.

Парень показал луки, вдохновленные книгами: смотрите видео

@shyianvik взяв ідею у @ЧитАня ♬ original sound - kasane teto

К примеру, один из пользователей тикток собрал образы, вдохновленные книгами. В частности, он оделся в стиле произведений "Я вижу, вас интересует тьма" и "Семь мужчин Эвелин Хьюго".

Автор: Олеся Філоненко