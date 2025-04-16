5 пар летней обуви, которые будут в тренде: они понравятся всем

Летом всегда хочется дополнять образ легкой, удобной и стильной обувью. Она должна быть не только комфортной, но и трендовой и соответствовать актуальным вещам для удачного сочетания.

В 2025 году в моде самые разнообразные модели обуви – от классических босоножек до эффектных дизайнерских решений, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. В материале собраны лучшие пары обуви, которые стоит добавить в свой гардероб.

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Элегантные вьетнамки

Вьетнамки выглядят на ноге всегда достаточно легко и дарят образу определенную свободу. В этом году в моде будут вьетнамки на каблуках, которые удачно сочетаются с легкими платьями или джинсами. Такая обувь идеально подходит для летних дней.

Босоножки с тонкими ремешками

Обувь на каблуках придает образу особую сексуальность и изящество. Выбирать можно базовые черные босоножки или делать ставку на нежные пастельные оттенки или яркие цвета.

Шлепанцы

Эта обувь подойдет всем, кто хочет создать красивый и комфортный образ и чувствовать себя легко. Шлепанцы прекрасно подходят для пляжа или прогулок по городу.

Прозрачная обувь

Обувь с прозрачными вставками будет на пике популярности в 2025 году. Она понравится всем, кто любит минималистичный стиль. Босоножки или мюли имеют элегантный и роскошный вид и прекрасно комбинируются с летними платьями и юбками. Прозрачная обувь идеально подойдет для тех, кто имеет загорелую кожу и красивый педикюр.

Сетчатая обувь

Легкая и комфортная обувь из сетки прекрасно подойдет для летнего времени. Она обеспечивает отличную вентиляцию и позволяет ногам дышать. Подойдет такая обувь для прогулок по городу или активного отдыха.

Если хочется добавить к своему образу что-то особенное, то советуем обратить внимание на трендовые американские кроссовки Autry Medalist появились в Лос-Анджелесе, которые имеют ретро дизайн с 1980-х и популярны среди звезд.