Андре Тан отмечает, что основной глобальной тенденцией является возвращение к женственности, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. По словам дизайнера, в моде будут господствовать образы, которые подчеркнут естественную красоту и грацию женщины.

К теме Андре Тан назвал трендовые джинсы 2025 года: в моде будет разнообразие

Приталенный силуэт

Очень модными в новом сезоне станут приталенные платья и жакеты. Это может быть классический приталенный крой и современные интерпретации с акцентом на линиях тела.



Трендовые вещи на 2025 год / Фото из инстаграма Андре Тана

Драпировка

В новом сезоне делайте акцент на мягкие складки, объемные рукава и ткани, создающие эффект легкости и изящества. Драпировки могут быть на платье, юбке и блузах.



Трендовые вещи на 2025 год / Фото из инстаграма Андре Тана

Прозрачность

Добавить образу загадочности и романтики можно благодаря прозрачным тканям и кружеву. Это могут быть прозрачные вставки на юбке и брюках, или интересная длинная майка из прозрачного материала, которую нужно одевать поверх футболки.



Трендовые вещи на 2025 год / Фото из инстаграма Андре Тана

Корсеты

Дополняйте корсетами красивые юбки-тюльпаны, изысканные кожаные юбки, брюки, мешковатые джинсы и тому подобное. Также можно обращать внимание на платья с корсетами.



Трендовые вещи на 2025 год / Фото из инстаграма Андре Тана

Бахрома

Создать эффект подвижности можно благодаря бахроме. Она в этом году присутствует на сумках, обуви, куртках, юбках и платьях.



Трендовые вещи на 2025 год / Фото из инстаграма Андре Тана

Вырезы и разрезы

Продолжают быть на пике популярности различные вырезы и разрезы. Они могут быть на спине, плечах или талии. Благодаря такому наряду вы сможете добавить образу сексуальности и элегантности.



Трендовые вещи на 2025 год / Фото из инстаграма Андре Тана