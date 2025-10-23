Стилисты нашли будущие тенденции в выходах парижанок, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Их образы универсальные и комфортные, а большинство состоят из тех вещей, которые уже есть в вашем шкафу. В подборке собраны зимние фавориты, которые помогут выглядеть безупречно в холодное время года.
Какие вещи будут модными зимой?
Минималистичное пальто
Даже зимой вместо пуховиков и дубленок можно надевать красивые пальто структурированного кроя. Сверху стоит лишь дополнить его шарфом, чтобы оно имело дорогой вид.
Вязаный свитер
В зимнюю пору очень красиво смотрится свитер в стиле fair isle. Такой свитер является теплым, имеет ностальгический узор и идеально вписывается в зимние образы. Бренды уже начали активно возвращать вязаные свитера в моду, поэтому найти идеальное изделие на холодное время становится все проще.
Бордовый цвет
Цвет имеет роскошный и сдержанный вид, поэтому придаст вашему образу особой изюминки. Сочетать бордовый стоит с нейтральными цветами так, чтобы бордовый выглядел центральным и главным.
Издание City Magazine советует на зиму приобрести пуховик с высоким воротником, трикотажный свитер с принтом в ромбы, темные джинсы, и замшевые аксессуары.
Что надеть на Новый год 2026?
2026 год пройдет под знаком Красного Огненного Коня, что символизирует силу духа и быстрые изменения, а огненная стихия года обещает яркие эмоции и большие возможности.
Для празднования Нового года 2026 рекомендуются выбирать красный, оранжевый, золотой, медный, зеленый и желтый цвета, тогда как синие и голубые оттенки следует избегать.