Три модные вещи на зиму, от которых вы будете в восторге
- Модными зимой будут минималистичные пальто, вязаные свитера в стиле fair isle и бордовый цвет.
- Рекомендуется сочетать бордовый с нейтральными цветами, а пальто дополнять шарфом для дорогого вида.
И хотя на календаре еще осень, до зимы остался месяц, поэтому можно по-немногу узнавать о вещах, которые будут модными уже с начала декабря. В зимнюю пору на первый план выходит комфорт и практичность, а идеальным вдохновением для создания образов являются француженки.
Стилисты нашли будущие тенденции в выходах парижанок, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Их образы универсальные и комфортные, а большинство состоят из тех вещей, которые уже есть в вашем шкафу. В подборке собраны зимние фавориты, которые помогут выглядеть безупречно в холодное время года.
Какие вещи будут модными зимой?
Минималистичное пальто
Даже зимой вместо пуховиков и дубленок можно надевать красивые пальто структурированного кроя. Сверху стоит лишь дополнить его шарфом, чтобы оно имело дорогой вид.
Вязаный свитер
В зимнюю пору очень красиво смотрится свитер в стиле fair isle. Такой свитер является теплым, имеет ностальгический узор и идеально вписывается в зимние образы. Бренды уже начали активно возвращать вязаные свитера в моду, поэтому найти идеальное изделие на холодное время становится все проще.
Бордовый цвет
Цвет имеет роскошный и сдержанный вид, поэтому придаст вашему образу особой изюминки. Сочетать бордовый стоит с нейтральными цветами так, чтобы бордовый выглядел центральным и главным.
Издание City Magazine советует на зиму приобрести пуховик с высоким воротником, трикотажный свитер с принтом в ромбы, темные джинсы, и замшевые аксессуары.
Что надеть на Новый год 2026?
2026 год пройдет под знаком Красного Огненного Коня, что символизирует силу духа и быстрые изменения, а огненная стихия года обещает яркие эмоции и большие возможности.
Для празднования Нового года 2026 рекомендуются выбирать красный, оранжевый, золотой, медный, зеленый и желтый цвета, тогда как синие и голубые оттенки следует избегать.
Частые вопросы
Какие зимние тенденции в моде 2025 года рекомендуют стилисты?
Стилисты рекомендуют минималистичное пальто, вязаный свитер в стиле fair isle и бордовый цвет для зимних образов 2025 года.
Что рекомендует издание "City Magazine" для зимнего гардероба 2025 года?
"City Magazine" советует приобрести пуховик с высоким воротником, трикотажный свитер с принтом в ромбы, темные джинсы и замшевые аксессуары.
Какие цвета рекомендуется выбирать для празднования Нового года 2026?
Для Нового года 2026 рекомендуются красный, оранжевый, золотой, медный, зеленый и желтый цвета. Синие и голубые оттенки следует избегать.