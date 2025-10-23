Три модные вещи на зиму, от которых вы будете в восторге

И хотя на календаре еще осень, до зимы остался месяц, поэтому можно по-немногу узнавать о вещах, которые будут модными уже с начала декабря. В зимнюю пору на первый план выходит комфорт и практичность, а идеальным вдохновением для создания образов являются француженки.

Стилисты нашли будущие тенденции в выходах парижанок, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Их образы универсальные и комфортные, а большинство состоят из тех вещей, которые уже есть в вашем шкафу. В подборке собраны зимние фавориты, которые помогут выглядеть безупречно в холодное время года.

Какие вещи будут модными зимой?

Минималистичное пальто

Даже зимой вместо пуховиков и дубленок можно надевать красивые пальто структурированного кроя. Сверху стоит лишь дополнить его шарфом, чтобы оно имело дорогой вид.

Вязаный свитер

В зимнюю пору очень красиво смотрится свитер в стиле fair isle. Такой свитер является теплым, имеет ностальгический узор и идеально вписывается в зимние образы. Бренды уже начали активно возвращать вязаные свитера в моду, поэтому найти идеальное изделие на холодное время становится все проще.

Бордовый цвет

Цвет имеет роскошный и сдержанный вид, поэтому придаст вашему образу особой изюминки. Сочетать бордовый стоит с нейтральными цветами так, чтобы бордовый выглядел центральным и главным.

Издание City Magazine советует на зиму приобрести пуховик с высоким воротником, трикотажный свитер с принтом в ромбы, темные джинсы, и замшевые аксессуары.

Что надеть на Новый год 2026?