Три модні речі на зиму, від яких ви будете в захваті

І хоч на календарі ще осінь, до зими залишився місяць, тому можна по-трохи дізнаватися про речі, які будуть модними вже з початку грудня. В зимову пору на перший план виходить комфорт та практичність, а ідеальним натхненням для створення образів є француженки.

Стилісти віднайшли майбутні тенденції у виходах парижанок, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Їхні образи універсальні та комфортні, а більшість складаються з тих речей, які вже є у вашій шафі. У добірці зібрані зимові фаворити, які допоможуть мати бездоганний вигляд в холодну пору року.

Які речі будуть модними взимку?

Мінімалістичне пальто

Навіть взимку замість пуховиків та дублянок можна одягати красиві пальта структурованого крою. Зверху варто лише доповнити його шарфом, щоб воно мало дорогий вигляд.

В’язаний светр

У зимову пору дуже красиво виглядає светр у стилі fair isle. Такий светр є теплим, має ностальгічний візерунок та ідеально вписується до зимових образів. Бренди вже почали активно повертати в’язані светри в моду, тож знайти ідеальний виріб на холодну пору стає все простіше.

Бордовий колір

Колір має розкішний та стриманий вигляд, тож додасть вашому образу особливої родзинки. Поєднувати бордовий варто з нейтральними кольорами так, щоб бордовий виглядав центральним та головним.

Видання City Magazine радить на зиму придбати пуховик з високим коміром, трикотажний светр з принтом в ромби, темні джинси, та замшеві аксесуари.

Що одягнути на Новий рік 2026?