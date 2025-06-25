Лучшая стрижка на лето: эта прическа подходит всем

Лето это отличное время для перемен. В частности, новой стрижки. К тому же сейчас в моду вошла не просто красивая, а еще и очень практичная прическа.

Речь идет о знаменитом "итальянском бобе". Это прекрасный вариант прически для жаркого лета, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какую стрижку стоит сделать летом 2025 года

Итальянский боб – шикарная стрижка, которая выглядит так, будто вы собираетесь на уикенд в Неаполь. Такая прическа способна превратить любую девушку в настоящую кинозвезду.

В чем преимущества этой прически:

она всегда безупречный вид;

ее легко укладывать;

такая стрижка прекрасно подходит под различные типы волос.

Такой боб несколько длиннее чем французский, он может даже достигать плеч. Характерными признаками этой стрижки также являются:

ровный срез с немного филированными кончиками;

минимум слоев.

Чтобы уложить такую стрижку, ненужно прикладывать много усилий. Достаточно использовать немного мусса для разглаживания волос.

А вот, чтобы создать объем, можно сделать укладку на браш. Также такого эффекта удастся достичь благодаря стайлеру.

Обратите внимание! Если у вас волнистые волосы, просто оставьте их высыхать естественным образом. Такой итальянский боб будет выглядеть по-настоящему элегантно.