Лучшая стрижка на лето: эта прическа подходит всем
- Итальянский боб - модная и практичная стрижка на лето, которая подходит под разные типы волос и легко укладывается.
- Такая стрижка имеет ровный срез с филированными кончиками и минимум слоев.
Лето это отличное время для перемен. В частности, новой стрижки. К тому же сейчас в моду вошла не просто красивая, а еще и очень практичная прическа.
Речь идет о знаменитом "итальянском бобе". Это прекрасный вариант прически для жаркого лета, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Какую стрижку стоит сделать летом 2025 года
Итальянский боб – шикарная стрижка, которая выглядит так, будто вы собираетесь на уикенд в Неаполь. Такая прическа способна превратить любую девушку в настоящую кинозвезду.
В чем преимущества этой прически:
- она всегда безупречный вид;
- ее легко укладывать;
- такая стрижка прекрасно подходит под различные типы волос.
Такой боб несколько длиннее чем французский, он может даже достигать плеч. Характерными признаками этой стрижки также являются:
- ровный срез с немного филированными кончиками;
- минимум слоев.
Чтобы уложить такую стрижку, ненужно прикладывать много усилий. Достаточно использовать немного мусса для разглаживания волос.
А вот, чтобы создать объем, можно сделать укладку на браш. Также такого эффекта удастся достичь благодаря стайлеру.
Обратите внимание! Если у вас волнистые волосы, просто оставьте их высыхать естественным образом. Такой итальянский боб будет выглядеть по-настоящему элегантно.