Андре Тан назвал главные тренды верхней одежды на весну: без них не обойтись

Известный украинский дизайнер с мировым именем Андре Тан часто делится со своими поклонницами модными секретами. На этот раз модельер рассказал о трендовой верхней одежде на весеннюю пору, которая понравится многим девушкам.

Уже много лет Андре Тан является другом и верным советчиком для многих украинских модниц, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера. Очень часто Андре Тан делится fashion-советами, которые помогают найти правильный вектор для красивых образов.

Смотрите также Они привлекут внимание всех: как выглядят самые трендовые очки весны

Дизайнер наглядно показывает примеры нарядов, которые будут модными в этом сезоне, поэтому советуем присмотреться к самым интересным вариантам. Уверены, что каждая девушка среди этого списка найдет что-то для себя.

Светлое пальто

Именно весной идеально подходят ко многим образам светлые пальто. Делайте ставку на белые, молочные, кремовые, бежевые и нежные пастельные оттенки. Такая верхняя одежда выглядит благородно и прекрасно сочетается с классическими костюмами или эффектными платьями.



Стильная верхняя одежда на весну / Фото из инстаграма Андре Тана

Длинные тренчи

Тренчкот уже много времени считается вечной классикой в весеннем гардеробе. Выбирайте на эту весну длинные тренчи, с которыми можно создать много красивых многослойных образов.



Самая красивая верхняя одежда на весну / Фото из инстаграма Андре Тана

Замшевый жакет

В этом году замша только будет набирать обороты. Выбирайте песочный, горчичный или кофейный оттенок. Специалисты говорят, что замшевый жакет станет отличной инвестицией в базовый гардероб.



Стильная верхняя одежда на весну / Фото из инстаграма Андре Тана

Кожаный плащ

Добавьте в свой гардероб эту вещь, если у вас уже есть базовый тренчкот, но хочется создать еще несколько разнообразных аутфитов.



Самая красивая верхняя одежда на весну / Фото из инстаграма Андре Тана

Бомбер

В моде в этом году будут бомберы с резинкой на талии. Актуальными остаются плюшевые, замшевые, твидовые и кожаные варианты.



Стильная верхняя одежда на весну / Фото из инстаграма Андре Тана

Кожаная куртка

В очередной раз кожаная куртка не выходит из трендов, поэтому советуем добавить в свой гардероб эту верхнюю одежду, которая дополнит любые ваши образы.



Самая красивая верхняя одежда на весну / Фото из инстаграма Андре Тана

Андре Тан добавил, что весна – это прекрасное время для обновления и стильных решений, поэтому охотно обновляйте свой гардероб, чтобы добавить уверенности в себе благодаря интересным решениям в выборе наряда.