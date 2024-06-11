Чтобы облегчить эти поиски, рассказываем, какие цвета маникюра в тренде этого июня.

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Синий и голубой

Синий или голубой – основная модная тенденция начала этого лета.

Этот яркий цвет – это все, что вам понадобится этим летом. Он такой красивый и действительно поднимает настроение. Этот цвет точно заставит вас почувствовать лето,

– говорит мастер маникюра Ирам Шелтон.

Голубой маникюр: смотрите фото

Нюд

По словам эксперта, нюдовые и нейтральные цвета никогда не выходят из моды.

Я думаю, что сейчас существует тенденция относительно того, чтобы выглядеть шикарно без чрезмерных усилий, поэтому мы возвращаемся к более естественному виду ногтей,

– делится Ирам Шелтон.

Нюдовый маникюр: смотрите фото

Белый

Белый цвет является идеальным для лета, ведь он всегда подойдет к любому наряду, а также будет выглядеть безупречно в виде французского маникюра.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність. Белый маникюр: смотрите фото

Розовый

Это цвет, который подарит хорошее настроение летом и может быть универсальным цветом для любой модницы, ведь существует большая палитра его оттенков.

Смелый ярко-розовый цвет или нежный розовый – это исключительно ваше решение. Это идеальный оттенок для лета в любом случае,

– акцентирует мастер маникюра.

Розовый маникюр: смотрите фото

Красный

Красные ногти – это классика, которая всегда будет в тренде.

Красный маникюр: смотрите фото

По словам Ирам Шелтон, это очень соблазнительный цвет, который точно заставит чувствовать красавицей на все сто процентов.