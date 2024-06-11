Щоб полегшити ці пошуки, розповідаємо, які кольори манікюру у тренді цього червня.
До теми Створює ілюзію довжини на коротких нігтях: що таке італійський манікюр та як він працює
Синій та блакитний
Синій чи блакитний – основна модна тенденція початку цього літа.
Цей яскравий колір – це все, що вам знадобиться цього літа. Він такий гарний і справді піднімає настрій. Цей колір точно змусить вас відчути літо,
– каже майстриня манікюру Ірам Шелтон.
Блакитний манікюр: дивіться фото
Нюд
За словами експертки, нюдові та нейтральні кольори ніколи не виходять моди.
Я думаю, що зараз існує тенденція щодо того, щоб виглядати шикарно без надмірних зусиль, тому ми повертаємося до більш природного вигляду нігтів,
– ділиться Ірам Шелтон.
Нюдовий манікюр: дивіться фото
Білий
Білий колір є ідеальним для літа, адже він завжди пасуватиме до будь-якого вбрання, а також виглядатиме бездоганно у вигляді французького манікюру.
Білий манікюр: дивіться фото
Рожевий
Це колір, який подарує гарний настрій влітку та може бути універсальним кольором для будь-якої модниці, адже існує велика палітра його відтінків.
Сміливий яскраво-рожевий колір чи ніжний рожевий – це виключно ваше рішення. Це ідеальний відтінок для літа у будь-якому випадку,
– акцентує майстриня манікюру.
Рожевий манікюр: дивіться фото
Червоний
Червоні нігті – це класика, яка завжди буде в тренді.
Червоний манікюр: дивіться фото
За словами Ірам Шелтон, це дуже спокусливий колір, який точно змусить почувати красунею на всі сто відсотків.