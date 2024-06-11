Пришло время ярких цветов: 5 трендовых оттенков маникюра для июня
Источник:Who What Wear
Новый месяц означает новый дизайн маникюра, что приносит много радости, но и ставит перед выбором, какой дизайн сделать.
Чтобы облегчить эти поиски, рассказываем, какие цвета маникюра в тренде этого июня.
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Синий и голубой
Синий или голубой – основная модная тенденция начала этого лета.
Этот яркий цвет – это все, что вам понадобится этим летом. Он такой красивый и действительно поднимает настроение. Этот цвет точно заставит вас почувствовать лето,
– говорит мастер маникюра Ирам Шелтон.
Голубой маникюр: смотрите фото
Нюд
По словам эксперта, нюдовые и нейтральные цвета никогда не выходят из моды.
Я думаю, что сейчас существует тенденция относительно того, чтобы выглядеть шикарно без чрезмерных усилий, поэтому мы возвращаемся к более естественному виду ногтей,
– делится Ирам Шелтон.
Нюдовый маникюр: смотрите фото
Белый
Белый цвет является идеальным для лета, ведь он всегда подойдет к любому наряду, а также будет выглядеть безупречно в виде французского маникюра.Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.
Белый маникюр: смотрите фото
Розовый
Это цвет, который подарит хорошее настроение летом и может быть универсальным цветом для любой модницы, ведь существует большая палитра его оттенков.
Смелый ярко-розовый цвет или нежный розовый – это исключительно ваше решение. Это идеальный оттенок для лета в любом случае,
– акцентирует мастер маникюра.
Розовый маникюр: смотрите фото
Красный
Красные ногти – это классика, которая всегда будет в тренде.
Красный маникюр: смотрите фото
По словам Ирам Шелтон, это очень соблазнительный цвет, который точно заставит чувствовать красавицей на все сто процентов.