Осенью женщины любят прибегать к изменениям, а самой распространенной трансформацией является обновление цвета волос. Стилисты отмечают, что в новом сезоне в моде будут естественные и насыщенные оттенки, которые идеально впишутся в современные образы.

Уже через месяц начинается осень, а это значит, что мастера представили клиентам несколько самых модных оттенков, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. В моде будет кашемировый блонд, пепельный скандинавский оттенок, насыщенный теплый мокко или яркий медный рыжий.

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Какие цвета волос будут в моде осенью?

Кашемировый блонд

Этот оттенок имеет еще другое название – медовый блонд. Его могут в новом сезоне попробовать те, кто хочет получить естественный блонд с карамельными бликами в бежево-медовом оттенке. Для красивого вида окрашивания, можно сделать вокруг лица деликатные локоны как у Рози Хантингтон-Уайтли. Стилисты советуют оттенок женщинам со светлой кожей и прохладным оттенком, с зелеными, карими или голубыми глазами.

Медный рыжий

В последнее время вместо классического рыжего, все чаще стилисты рекомендуют клиентам выбирать медный оттенок. Цвет сочетается с ассорти корицы, янтаря и апельсина, придавая волосам эффектности. Колористы советуют выбирать полуперманентную краску с теплыми рыже-оранжевыми бликами. Оттенок прекрасно подходит брюнеткам с теплым оттенком кожи.

Мокко-мус

На осень прекрасно подойдет оттенок теплого шоколада с карамельными бликами. Цвет выглядит естественно и дорого. Стоит предложить колористу сделать нейтральную основу, дополнив карамельными переливами. Подходит цвет всем, но лучше всего подходит теплой коже.

Скандинавский блонд

Пепельно-платиновый блонд является холодным оттенком, который сохраняет естественную свежесть. Для получения цвета стоит выбрать мира базу, соединив с несколькими светлыми тонами. Поддерживайте цвет специальными средствами для блондинок, чтобы избежать желтизны. Оттенок подходит женщинам с холодным или нейтральным оттенком кожи.

Вишневая кола

Для женщин, которые любят что-то смелое, предлагаем на осень темно-каштановый оттенок с красным оттенком. Для поддержания интенсивности цвета, обеспечьте регулярное тонирование волос. Оттенок подходит для обладательниц теплой кожи и темных глаз.

К слову, боб-каре в винтажном стиле станет модным трендом 2025 года с элегантным видом и легкостью в уходе.