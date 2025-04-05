Трендовые духи на весну 2025: лучшие духи, которые очаруют всех женщин
- Весна 2025 года предлагает новые ароматы, такие как Rosa Verde от Guerlain с нотами огурца и розы, Orpheon от Diptyque с жасмином и кедровым деревом, Irresistible Nude Velvet от Givenchy с нероли и ирисом, и Comme des Garçons 2 с мандарином и магнолией.
- Тренды парфюмерии включают возвращение запахов банана, гуавы, уда, фисташки, с акцентом на гурманику и азиатские бренды.
Весной все хотят обновить свою парфюмерию, поэтому ищут что-то начиная от весенней свежести и заканчивая яркими фруктовыми нотами. Силу ароматов сложно переоценить, поэтому и парфюмеры говорят, что ольфакторная память самая долговременная.
Чтобы добавить этой весной что-то интересное в свою коллекцию духов, советуем обратить на новинки 2025 года, которые совсем скоро появятся на полках магазинов, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.
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Rosa Verde от Guerlain
Парфюм сочетает в себе экстракт огурца и эссенцию розы, которая постепенно раскроется на коже, сочетая свежесть лепестков с водными гранями огурца. Аромат еще имеет грушевую ноту, которая переплетается с белым мускусом.
Трендовые духи на 2025 год / Фото Elle
Orpheon от Diptyque
Этот аромат является идеальным на весну, поскольку в нем сочетается легкость, свежесть и трогательность. Парфюм наполнен нотами можжевельника, жасмина, кедрового дерева и бобов тонка.
Трендовые духи на 2025 год / Фото Elle
Irresistible Nude Velvet от Givenchy
Аромат имеет цветочные и свежие ноты эссенции нероли в сочетании с миндальным молоком. Ноты сердца раскрываются воздушным букетом роз, которые подчеркивает ароматный ирис. Цветочно-древесно-мускусная вода подходит для всех типов кожи.
Трендовые духи на 2025 год / Фото Elle
Comme des Garçons 2 от Comme des Garçons
Свежий аромат наполнен искусственными альдегидами и натуральными ароматами мандарина и магнолии. Далее запах открывается японскими чернилами для каллиграфии и смогом древесных фимиамов. Этот союз подчеркивает корень дегеля, тмин, лавр, корица и мускатный орех.
Трендовые духи на 2025 год / Фото Elle
Обратите внимание, что будущие тренды парфюмерии включают возвращение запахов банана, гуавы, уда, фисташки, с акцентом на гурманику и азиатские бренды. Больше обо всем рассказали в нашем материале.