Актуальные джинсы на весну: стилист рассказала о неповторимых фасонах

Джинсы всегда были и будут оставаться в гардеробах многих девушек и женщин. Эта вещь одевается не только под повседневные, но и праздничные образы. Джинсы никогда не выйдут из моды. Наоборот, чуть ли не каждый сезон появляются новые и интересные фасоны, которые невозможно обойти вниманием.

В 2025 году джинсовый гардероб обновится смелыми силуэтами и интересными деталями, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки Юлико. Она рассказала обо всех самых популярных фасонах, на которые стоит обратить внимание.

Смотрите также Джинсовая рубашка + джинсы – самый горячий тренд весны 2025

Объемные силуэты

Прямые, широкие и мешковатые джинсы – это главные фавориты сезона. Они добавляют образу расслабленности и прекрасно сочетаются с кроп-топами, жакетами оверсайз и классическими рубашками.

Длина макси

Позаботьтесь о том, чтобы длина ваших джинсов касалась пола. Такой стильный фасон способен идеально вытянуть силуэт. Носить их можно с массивной обувью или элегантными туфлями или босоножками.

Низкая посадка возвращается

Джинсы с заниженной талией снова актуальны, но на этот раз их комбинируют с лаконичными базовыми вещами, чтобы выглядеть современно.

Нестандартные детали

Обращайте внимание с нестандартными деталями. Это могут быть рваные края, асимметричные застежки, вставки из кожи или кружева. Такие джинсы точно придадут образу интересных акцентов.

Деним total look

Комбинирование различных оттенков джинса в одном образе – хит сезона. Рубашка + джинсы или джинсовый жакет с широкими брюками – это будет стильный и эффектный выбор.

Подборка трендовых фасонов джинсов: смотрите все фото

Стилистка добавила, что весной в приоритете останется комфорт, объемные силуэты и игра с текстурами, поэтому обращайте внимание именно на такой деним.