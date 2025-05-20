С чем носить самые модные юбки лета: 4 идеи, которые вам точно понравятся

Юбки в летнее время являются очень популярным элементом гардероба, поэтому без них не могут обойтись все модницы. С наступлением тепла советуем немного забыть о брюках и джинсах и обратить внимание на красивые юбки, которые будут доминировать в этом сезоне.

Бренды представили вместо классической юбки "карандаш" – кожаную юбку в длине миди, а еще появились юбки бохо, в длине мини и еще много интересных фасонов, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

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Кожаная юбка-карандаш из кожи

На протяжении многих лет юбка-карандаш не теряет популярности. Но если раньше мы носили юбку из костюмной ткани, то уже в этом году в моду войдет кожаная юбка-карандаш. Носить ее можно с жакетом или красивой базовой футболкой.



Модные юбки 2025 года / Фото Harper's Bazaar

Юбка мини

Модницы триумфально возвращают моду на юбки мини. С ними можно создать минималистичные аутфиты с лонгсливом, курткой, топом или майкой.



Красивые юбки 2025 года / Фото Harper's Bazaar

Плиссированная юбка

Юбка плиссе остается одной из самых громких тенденций. Эта вещь станет основой образов в стиле преппи. Актуальна юбка во всех вариантах длины – мини, миди и макси.



Модные юбки 2025 года / Фото Harper's Bazaar

Костюмная юбка в длине макси

Такая юбка является настоящим хитом в весенне-летнем сезоне. Вещь совсем не скучная и изысканно смотрится в образах в деловом стиле. Глубины аутфиту можно придать с помощью акцентных аксессуаров или различных интересных стилистических приемов.



Красивые юбки 2025 года / Фото Harper's Bazaar

К слову! Сочетать красивые юбки можно с интересным головным убором – трендовым соломенным беретом. Как выглядит модная вещь – читайте в нашем материале.

В моде этого года также юбка в сочетании с брюками, юбка в стиле бохо, с блестящим декором, кружевным подолом на атласном материале и интересная асимметричная юбка.