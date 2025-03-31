5 самых модных кроссовок на весну, о которых вы могли не знать

Кроссовки являются неотъемлемой частью нашего гардероба, поскольку в нем комфортно находиться весь день. Если выбирать не классику, а другие необычные пары – цветные, металлизированные или с декором, тогда образ будет более выразительным и ярким.

Модницы обожают белые базовые кроссовки, но все чаще отходят от классики, чтобы выбрать взамен более интересные варианты, которые так же подойдут ко многим вещам, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Металлические кроссовки

Выбирайте для себя в этом сезоне золотые или серебряные кроссовки, которые имеют эффектный блеск. Металлические кроссовки имеют все шансы задержаться в обувном гардеробе. Стилисты говорят, что такие кроссовки прекрасно будут сочетаться с белыми платьями.



Трендовые кроссовки на 2025 год / Фото Vogue

Цветные кроссовки

Уже в этом сезоне заметна тенденция на цветные кроссовки. Пара может сочетать несколько оттенков одного цвета, к примеру, фуксия с пудрово-розовым. Носить эту пару обуви советуют для визуального баланса.



Модные кроссовки на 2025 год / Фото Vogue

Кроссовки с декоративными деталями

К главным тенденциям на весенне-летний сезон относится сетка, рафия и вязаные крючком элементы. Сетчатые кроссовки или с рюшами выглядят невероятно стильно.



Трендовые кроссовки на 2025 год / Фото Vogue

Кроссовки с анималистическим принтом

Добавьте в свой гардероб анималистические узоры с помощью кроссовок. Все будет выглядеть довольно лаконично и стильно.



Актуальные кроссовки на 2025 год / Фото Vogue

Высокие кроссовки

Наибольшую популярность в определенное время получили высокие кеды Converse. Сначала их создали для защиты лодыжек во время игры в баскетбол. В этом году в моду войдут современные варианты высоких кроссовок, которые вам точно непременно понравятся.



Трендовые кроссовки на 2025 год / Фото Vogue

С кроссовками красиво будут стилизоваться шорты-бермуды, которые в этом году возвращаются в моду. Как они выглядят и какой наряд к ним подобрать – читайте в нашем материале.