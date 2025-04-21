5 самых модных платьев на лето: их уже носят европейские модницы
- Европейские модницы уже носят модные летние платья с рюшами, бахромой и яркими узорами, которые сочетаются с простыми босоножками.
- В тренде платья макси в цвете ржавчины, белые длинные платья с массивными босоножками, черные платья для безупречного вида, и цветочные платья с базовыми сандалиями.
Без платья трудно представить себе летнюю пору, поэтому советуем присмотреться к нескольким интересным вариантам, которые уже активно носят модные девушки. На первый взгляд, некоторые платья могут казаться очень простыми, однако есть несколько стилизаций, которые помогут им оставаться изысканными.
Красивое платье с рюшами, бахромой или ярким узором может идеально сочетаться с простыми босоножками, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Стилисты говорят, что не стоит недооценивать черные наряды, которые летом отлично смотрятся.
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Платье макси
Платье цвета ржавчины в сочетании с замшевыми коричневыми вьетнамками поможет создать настоящий средиземноморский образ.
Красивые платья на лето 2025 / Фото Who What Wear
Белое платье
Попробуйте этим летом совместить массивные босоножки или сланцы с простым и шикарным длинным платьем в белом цвете.
Красивые платья на лето 2025 / Фото Who What Wear
Черное платье
Летом нам хочется носить светлые или яркие оттенки вещей, впрочем советуем добавить в свой гардероб платье черного цвета. Платье в сочетании с черными босоножками будет выглядеть безупречно.
Красивые платья на лето 2025 / Фото Who What Wear
Детализированное платье
Платья с рюшами, бахромой или ярким узором часто требуют немного аксессуаров. Чтобы усовершенствовать образ, сочетайте платье с лаконичными босоножками.
Красивые платья на лето 2025 / Фото Who What Wear
Цветочное платье
К цветочному платью стилисты советуют подбирать базовые биркенштоки, сандалии или сланцы, которые в тандеме создадут идеальный летний образ.
Красивые платья на лето 2025 / Фото Who What Wear
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