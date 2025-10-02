Помада является главной в макияже, поэтому для того, чтобы каждый раз выглядеть по-разному, рекомендуем обратить внимание на самые красивые цвета. Осень и зима – идеальное время для насыщенных и интенсивных оттенков помады.

Рекомендуем выбрать помаду, которая отличается изысканностью – от классического красного до соблазнительного винного, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Современные тренды показывают, что помада может быть такой же эффективной, как и модные аксессуары.

Какие помады будут в моде осенью?

Винная

Такой оттенок помады никогда не выходит из моды. Винный подходит для вечерних выходов, потому что изысканно смотрится в паре с эффектным макияжем глаз. Тона можно выбирать от бордового до мерло. Винный оттенок удачно подчеркивает губы.

Коричневая

В трендах доминирует ретро-эстетика 90-х годов, поэтому коричневая помада является ее неотъемлемым символом. Обращайте внимание на оттенок латте и шоколад, потому что они лучше всего сочетаются с повседневными образами. Впрочем, коричневый все равно остается достаточно ярким, чтобы произвести хорошее впечатление.

Карамельная

Для тех, кто ищет компромисс между нюдовым и ярким цветом – советуем выбирать карамельный оттенок. Он имеет элегантный вид и хорошо сочетается с золотыми или бронзовыми тенями. Карамельный делает губы более полными и подчеркнутыми, хорошо сочетаясь с осенней одеждой.

Красный

Эта классика никогда не выйдет из моды. Красная помада является символом элегантности и уверенности в себе, поэтому женщина должна найти для себя идеальный оттенок. Осенью будет доминировать насыщенный оттенок, который будет подчеркивать губы. Красный цвет помады – универсальный, поэтому его можно носить с утра до вечера.

Сливовый

Этот оттенок помады является элегантным и драматическим. Темный оттенок выглядит роскошно и изысканно и добавляет таинственности образу. Такая помада лучше всего подходит для вечерних событий в сочетании с простым макияжем.

Какая помада станет хитом осени?

На показе бренда Carolina Herrera модели вышли с сочными красными губами, который станет хитом следующего сезона, пишет Harper's Bazaar. В моду также войдут двухслойные стрелки – актуальной останется черная и еще одна золотистая или серебристая. Красные губы и стрелки – это классика, которая не стареет, а всегда будет оставаться актуальной.

