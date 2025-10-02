5 відтінків помади, від яких фанатіють всі жінки
- Для осені в моді будуть винні, коричневі, карамельні, червоні та сливові відтінки помади.
- На показах моди, як у Carolina Herrera, популярні соковиті червоні губи та двошарові стрілки.
Помада є головною в макіяжі, тож для того, щоб кожного разу виглядати по-різному, рекомендуємо звернути увагу на найкрасивіші кольори. Осінь та зима – ідеальний час для насичених та інтенсивних відтінків помади.
Рекомендуємо обрати помаду, яка вирізняється вишуканістю – від класичного червоного до спокусливого винного, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Сучасні тренди показують, що помада може бути такою ж ефективною, як і модні аксесуари.
Які помади будуть в моді восени?
Винна
Такий відтінок помади ніколи не виходить з моди. Винний пасує для вечірніх виходів, бо вишукано виглядає в парі з ефектним макіяжем очей. Тони можна обирати від бордової до мерло. Винний відтінок вдало підкреслює губи.
Коричнева
У трендах домінує ретро-естетика 90-х років, тож коричнева помада є її невід’ємним символом. Звертайте увагу на відтінок лате та шоколад, бо вони найкраще поєднуються з повсякденними образами. Втім, коричневий все одно залишається достатньо яскравим, щоб справити гарне враження.
Карамельна
Для тих, хто шукає компроміс між нюдовим та яскравим кольором – радимо обирати карамельний відтінок. Він має елегантний вигляд та гарно поєднується із золотими чи бронзовими тінями. Карамельний робить губи повнішими й підкресленими, добре поєднуючись з осіннім одягом.
Червона
Ця класика ніколи не вийде з моди. Червона помада є символом елегантності й впевненості в собі, тож жінка повинна знайти для себе ідеальний відтінок. Восени домінуватиме насичений відтінок, який буде підкреслювати губи. Червоний колір помади – універсальний, тож його можна носити зранку до вечора.
Сливова
Цей відтінок помади є елегантним та драматичним. Темний відтінок виглядає розкішно та вишукано й додає таємничості образу. Така помада найкраще підходить для вечірніх подій в поєднанні з простим макіяжем.
Яка помада стане хітом осені?
На показі бренду Carolina Herrera моделі вийшли з соковитими червоними губами, який стане хітом наступного сезону, пише Harper's Bazaar. В моду також увійдуть двошарові стрілки – актуальною залишиться чорна й ще одна золотиста чи срібляста. Червоні губи й стрілки – це класика, яка не старіє, а завжди буде залишатися актуальною.
Які помилки в макіяжі старять?
Щільне тональне покриття та неправильний контуринг можуть підкреслити недоліки на обличчі.
Застарілі брови та темний контур із світлою помадою створюють неприродний та старіючий вигляд.
