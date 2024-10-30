Трендовые стрижки на 2024 год: три лучшие идеи причесок для коротких волос

Длинные волосы – это классика, которая не выходит из моды, впрочем короткие стрижки также имеют большую популярность. Для тех, кто хочет подстричь свои волосы этой осенью, рассказываем о самых актуальных вариантах.

Короткие стрижки остаются популярными благодаря своей универсальности и практичности, пишет Cosmopolitan. Короткая прическа может подчеркнуть индивидуальность, а чтобы вдохновиться идеями, предлагаем просмотреть современные идеи.

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Пикси с боковым пробором

Эта короткая прическа выглядит строго и одновременно элегантно. Она прекрасно подчеркивает черты лица и не требует затрат времени на уход и укладку. Чтобы повторить такую стрижку, нужно попросить мастера сделать волосы короче на виске и затылке и оставить длиннее вверху.

Флаппер боб

Эта прическа точно придаст образу уникальности и изюминки. Длина прически должна быть до середины щек или чуть выше линии нижней челюсти. Чтобы прическа была безупречной – позаботьтесь об отполированном блеске волос.

Cub cut

Раньше в моде была хайповая прическа wolf cut. Новый вариант стрижки – короче, не настолько текстурный с гранжевым вайбом 90-х годов. Эта стрижка является достаточно примечательной и требует постоянных визитов к мастеру, чтобы скорректировать форму и длину.

Эти 3 варианта коротких причесок являются самыми популярными, впрочем не забывайте о широком многообразии стрижки боб и каре, которые также имеют замечательный и стильный вид.