Главные тренды причесок 2025 года: стрижки, окрашивание и укладки

Уже через несколько недель мы снимем шапки и будем стилизовать множество весенних образов и создавать интересные прически или демонстрировать укладки с красивым цветом волос. Чтобы быть в тренде, предлагаем узнать, что же будет актуальным в предстоящем сезоне.

Весной всегда хочется добавить своему виду свежести, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Это означает, что можно начать эксперименты и искать стилистические приемы.

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Специалисты уже собрали beauty-мудборд, состоящий из трендовых стрижек, окрашиваний и укладок, которые будут довольно популярными в течение 2025 года. Среди идей каждая сможет найти что-то для себя.

Боб в стиле Грейси Абрамс

Стрижка боб считается достаточно эффектной прической, но в последнее время Грейси Абрамс превратила ее во вневременную стрижку и важную деталь своего образа. Смелая длина до подбородка является удобной для ношения в отличие от густой челки или пикси. Короткий боб в меру короткий, чтобы стать выразительной деталью образа и достаточно универсальный, чтобы можно было уложить несколькими шпильками.

Челка с несколькими слоями

Независимо от того, какую челку вы носите, более длинная челка со слоями придает волосам объем и текстуру. Такие богемные прически средней длины с подвижными слоями – это отличное сочетание мягкости и текстуры.

Цвет махагони

В моде останется тренд на окрашивание cherry cola, который доминировал в прошлом году, однако в этом году надо больше искать глубину в оттенках. Цвет махагони – это идеальное сочетание коричневого и красного.

Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.

Украшения для волос

В 2025 году аксессуары для волос начнут переосмысливаться. Это могут быть изящные, минималистичные и эффектные заколки с жемчужинами, камешками или объемные резинки.

Объемные укладки

На вершине трендов в 2025 году останутся bombshell-укладки с грандиозным объемом. Такая укладка подчеркнет качество волос и их блеск. Достичь салонного эффекта дома можно благодаря бигудям холодной завивки.

Современный маллет

В этом году маллет нужно создавать с мягкими линиями, игривостью и универсальностью. Рваные и отросшие слои создают непринужденный образ, который прост в уходе. Классический маллет обрамляет волосы и выглядит довольно естественно.