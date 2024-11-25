Самые популярные сумки 2025 года: на что надо обратить внимание

Готовясь к новому сезону, стоит обращать внимание не только на наряды, но и на аксессуары, которые дополняют образ. Без них наш аутфит не будет полноценным. Дизайнеры представили для будущего сезона несколько эффектных сумок, на которые надо обратить внимание.

В моде будут разные варианты – от объемных сумок до маленьких изящных моделей, пишет 24 Канал со ссылкой на Harpers Bazaar. Стилисты всегда советуют инвестировать средства в классические сумки, впрочем трендовые варианты также стоит добавлять для формирования интересных и стильных образов.

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Центральными элементами стали женские акценты и текстуры. Теперь все больше внимания уделяют стилю и настроению, а не необходимости покупать что-то новое.

Fashion-эксперты определили 4 самые актуальные сумки, которые будут в моде уже в начале следующего года.

Гигантская сумка

Огромные сумки вошли в моду еще несколько лет назад. До сих пор мода на них не теряется. Они, наоборот, становятся еще больше и популярнее. Теперь сумки в размере XXL стали нормой, поэтому советуем их добавить в свой гардероб.



Актуальные сумки 2025 года / Фото Harpers Bazaar

Сумка в руке

Несколько сезонов назад клатчи были очень популярными, а теперь в моде сумки, которые можно носить в руке так, как клатчи, даже если они имеют ручки. Многие бренды поддержали этот тренд, поэтому такой вариант ношения аксессуара выглядит достаточно хорошо.



Трендовые сумки 2025 года / Фото Harpers Bazaar

Маленькая изящная сумка

В противовес огромным сумкам, в моде также маленькие и изящные сумки, в которые может поместиться кошелек и телефон. Такие модели сумок появились у многих брендов Giambattista Valli, Gucci и Emporio Armani), поэтому советуем обратить на них внимание.



Стильные сумки 2025 года / Фото Harpers Bazaar

Текстурная сумка

В 2025 году в моде будут сумки с тактильными текстурами. Выбирайте для себя варианты в стиле искусственного меха, овчины или плетеной замши. Интересные дизайны можно увидеть в коллекциях Stella McCartney, Jil Sander, Bottega Veneta и Prada.



Трендовые сумки 2025 года / Фото Harpers Bazaar

Что касается цветов, то выбирайте базовые варианты, которые подойдут ко всему – черные, коричневые или бордовые сумки. Также красиво смотрятся яркие варианты, однако они уже не такие легкие в стилизации в зимнее время.