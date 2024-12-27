Что мы будем носить в январе: тренды 2025 года, о которых надо знать

Главные тренды 2025 года стилисты определили, впрочем хотим вам подробнее рассказать о сезонных тенденциях на вещи, обувь и цвета, которые будут господствовать уже в этом январе. Модные девушки активно внедрили в свой гардероб определенные элементы гардероба, поэтому предлагаем узнать самые интересные из них.

Тренды теперь становятся все более понятны, поскольку их можно легко определить по тому, что носят инфлюенсерки, пишет 24 Канал. Чего-то кардинально нового в январе нас не ждет, впрочем это будут довольно стильные трендовые позиции, которые однозначно завершат ваш образ и станут выгодным капиталовложением в гардероб.

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Меховая шапка

В этом году в моде шапка из меха, которая напоминает родительскую шапку из 90-х годов. Актуальными также остаются шапки-ушанки, которые лучше всего подходят к лыжным костюмам, если вы планируете ехать покорять вершины на сноуборде или лыжах.

Свитер с молнией

В моде остаются все базовые свитера с горловиной и косичками, впрочем рекомендуем добавить также актуальную вещь гардероба – свитер на замочке, который можно носить по-разному и каждый раз иметь другой вид.

Темно-синий цвет

Мы уже много слышали о трендовом оттенке бургунди, красный, или хаки, впрочем гораздо больше в этом сезоне модницы любят темно-синий цвет. В их образах он появляется чаще, чем черный. В этом элегантном и благородном оттенке советуем приобрести теплый свитер или пуховик.

Укороченная шуба

В этом году в тренды активно вошла укороченная шуба. Модные девушки носят ее со штанами, лосинами и джинсами, комбинируя с разнообразной обувью. Шубы из натурального меха считаются моветоном, поэтому советуем выбирать верхнюю одежду на основе искусственного меха. Образы с короткими шубами активно распространяются в инста-пространстве, поэтому вам точно будет из чего выбрать.

Угги

Замшевые короткие угги на массивной платформе все еще горячо любят модницы по всему миру. Это идеальная обувь на каждый день, которая сочетается со всем нарядом. Среди самых популярных цветов актуальными остаются угги бежевого и черного цвета.