Голубой –главный цвет осени: список вещей, которые надо приобрести
Дизайнеры подготовили на осень несколько популярных цветов. Среди них трендовым является бордовый, классический серый или коричневый, впрочем фаворитом станет нежный голубой цвет. Модницы уже активно начали добавлять в свой гардероб наряды этого оттенка, поэтому мы подскажем, что надо купить в этом сезоне.
Осенью яркие оттенки отходят на второй план и первенство занимают базовые цвета приглушенных тонов, пишет Lady 24. Но даже несмотря на классические цвета, образ все равно хочется разбавить чем-то ярким.
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Если прошлой осенью в тренды ворвался яркий красный, то уже в этом сезоне актуальным будет голубой цвет, который идеально вписывается в осеннюю палитру оттенков. Небесно-голубой оттенок прекрасно впишется в любые сезонные образы.
Что купить на осень в голубом цвете в голубом цвете
Очень стильно смотрятся кроссовки в этом оттенке. Они способны добавить яркости всем вашим образам. Неизменной базой остаются голубые рубашки, которые можно носить с джинсами или брюками палаццо. Кроме того, выбирайте на осень для себя лонгсливы или свитера в этом оттенке.
Если любите создавать яркие образы, то без колебаний добавляйте в свой гардероб голубые брюки или жакет. Также советуем приобрести интересную сумку в этом оттенке, которая разнообразит темные и мрачные осенние аутфиты.
И не забывайте о красивых платьях в голубом цвете. Они могут быть праздничными, а могут быть из трикотажа на повседневную жизнь или для офисных выходов.
Образы с трендовым цветом осени / Фото Pinterest
Трендовый цвет осени – голубой / Фото Pinterest
Образы с трендовым цветом осени / Фото Pinterest
Трендовый цвет осени – голубой / Фото Pinterest
Образы с трендовым цветом осени / Фото Pinterest
Трендовый цвет осени – голубой / Фото Pinterest
Этой осенью в моде также насыщенный зеленый цвет, масляно-желтый, наряды оттенка горячего шоколада, темно-синий или бордовый. В вашем гардеробе должна быть золотая классика на осеннюю пору – это черный, серый и коричневый. Все эти цвета можете разбавлять другими оттенками.