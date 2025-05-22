Мокко-блонд – самый роскошный цвет волос на лето: от него в восторге все звезды

Известные звезды – от Хейли Бибер и Кейт Миддлтон до Лили-Роуз Депп носят этим летом невероятный оттенок – мокко блонд. Этот цвет является шикарным и сдержанным, и подойдет многим девушкам.

Этот роскошный цвет волос уже завоевал популярность не только известных звезд, но и многих модных девушек, которые следят за трендами, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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Мокка-блонд – трендовый оттенок лета

Цвет напоминает кофе с молоком, в честь чего оттенок и получил название мокко. Он сочетает в себе плавность холодного каштанового цвета с приглушенными светлыми тонами.

Этот монохромный и приглушенный нейтральный блонд очень отличается от насыщенных карамельных блондов, которые мы видели в прошлом году. Цвет по версии Pantone Мокка-мусс повлиял на цвет краски для волос.

Оттенок мокка-блонд трудно достичь на темных натуральных волосах, впрочем вполне возможно. Предварительное осветление и тонирование волос даст лучшие и наиболее предсказуемые результаты.

А вот блондинки могут смело затемнять волосы до оттенка мокко, тем более, что именно такой цвет выглядит очень дорого и роскошно. Специалисты считают, что именно этот оттенок волос будет самым модным в 2025 году.

Он уже завоевал сердца многих благодаря своей универсальности и элегантности. Цвет прекрасно подходит к различным типам внешности и возрастным категориям, поэтому точно подойдет желающим, которые хотят обновить свой образ.

Для тех, кто еще колеблется над оттенком, советуем посмотреть 5 самых популярных цветов волос на лето. Эти оттенки помогают обновить внешность и добавить уверенности, отвечая модным тенденциям.