Укр Рус
Lady Бьюти-тренды Вы не можете это пропустить: какой цвет помады будет в тренде весной 2025 года
6 апреля, 15:21
1

Вы не можете это пропустить: какой цвет помады будет в тренде весной 2025 года

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Весной 2025 года в тренде будут все оттенки фиолетового.
  • Визажисты рекомендуют учитывать время суток и освещение при выборе помады такого цвета.

В 2025 году в тренде интересные цвета помады. В частности, этой весной в моду войдут все оттенки фиолетового.

Такой цвет многим кажется слишком трудным для подбора. Визажисты полностью опровергают этот миф, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Читайте также Трендовая стрижка 90-х возвращается в моду: благодаря ей вы всегда будете выглядеть безупречно

Какую помаду нужно купить

Особенно модными будут лавандовый и сиреневый цвета. Эти оттенки прекрасно подойдут для женщин, предпочитающих нестандартный макияж.

Такой цвет освежит лицо и придаст образу интересную изюминку. Какие нюансы нужно учитывать при выборе этого оттенка помады:

  • Время суток. Например, вечером нужно выбирать более глубокие оттенки, они будут выглядеть уместнее.
  • Освещение. Слишком яркий свет "съедает" цвет помады и меняет его.

Выбирайте и правильную структуру помады. На день лучше подойдут блески и легкие средства. А вот плотная матовая помада – отличный вариант на вечер.

Обратите внимание! В этом году в моде использование сиреневого цвета в макияже, маникюре и даже – одежде.