Вы не можете это пропустить: какой цвет помады будет в тренде весной 2025 года

В 2025 году в тренде интересные цвета помады. В частности, этой весной в моду войдут все оттенки фиолетового.

Такой цвет многим кажется слишком трудным для подбора. Визажисты полностью опровергают этот миф, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какую помаду нужно купить

Особенно модными будут лавандовый и сиреневый цвета. Эти оттенки прекрасно подойдут для женщин, предпочитающих нестандартный макияж.

Такой цвет освежит лицо и придаст образу интересную изюминку. Какие нюансы нужно учитывать при выборе этого оттенка помады:

Время суток. Например, вечером нужно выбирать более глубокие оттенки, они будут выглядеть уместнее.

Например, вечером нужно выбирать более глубокие оттенки, они будут выглядеть уместнее. Освещение. Слишком яркий свет "съедает" цвет помады и меняет его.

Выбирайте и правильную структуру помады. На день лучше подойдут блески и легкие средства. А вот плотная матовая помада – отличный вариант на вечер.

Обратите внимание! В этом году в моде использование сиреневого цвета в макияже, маникюре и даже – одежде.