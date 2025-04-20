Не стоит сдерживать себя. Ведь тренд этого сезона – индивидуальность, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какие ногти будут в тренде этой весной

Стильные бантики

Банты не выходят из моды последние несколько сезонов. Это украшение стало настоящим хитом. Некоторые используют банты как украшение для волос, кто-то – как аксессуар.

"Магические" ногти

К ногтям такого цвета еще и с блестками нельзя остаться равнодушным. Ведь такой маникюр выглядит очень "магически" и магнетически.

Кружевной френч

Безусловно, френч уже давно стал классикой. Добавление определенных декоративных элементов делает этот дизайн необычным и интересным.

Настоящая весна

Почему бы не улучшить свое весеннее настроение, добавив несколько декоративных элементов, которые символизируют теплое время? Это замечательный вариант маникюра именно на весенний и летний периоды.

Важно! В тренде сейчас также и объемный маникюр. Поэтому, если вы давно не решались попробовать, этой весной стоит дать шанс 3D фигуркам. Они сделают самый простой маникюр настоящим произведением искусства.