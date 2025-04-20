Не варто стримувати себе. Адже тренд цього сезону – індивідуальність, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Які нігті будуть в тренді цієї весни

Стильні бантики

Банти не виходять з моди останні декілька сезонів. Ця прикраса стала справжнім хітом. Деякі використовують банти як прикрасу для волосся, хтось – як аксесуар.

"Магічні" нігті

До нігтів такого кольору ще й з блискітками не можна залишитись байдужим. Адже такий манікюр виглядає дуже "магічно" та магнетично.

Мереживний френч

Безумовно, френч уже давно став класикою. Додавання певних декоративних елементів робить цей дизайн незвичним і цікавим.

Справжня весна

Чому б не покращити свій весняний настрій, додавши декілька декоративних елементів, які символізують теплу пору? Це чудовий варіант манікюру саме на весняний та літній періоди.

Важливо! В тренді зараз також і об'ємний манікюр. Тому, якщо ви давно не наважувались спробувати, цієї весни варто дати шанс 3D фігуркам. Вони зроблять найпростіший манікюр справжнім витвором мистецтва.