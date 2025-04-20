Настоящий девичий рай: варианты трендового маникюра, которые нельзя пропустить этой весной
- Трендом этой весны станут ногти ярких цветов с блестками.
- Объемный маникюр с 3D фигурками также в моде.
На дворе весна, все вокруг цветет. Хочется приобщиться к этому магнетическому буйству природы и почувствовать немного новизны. Для этого, например, можно попробовать поэкспериментировать с маникюром.
Не стоит сдерживать себя. Ведь тренд этого сезона – индивидуальность, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Какие ногти будут в тренде этой весной
- Стильные бантики
Банты не выходят из моды последние несколько сезонов. Это украшение стало настоящим хитом. Некоторые используют банты как украшение для волос, кто-то – как аксессуар.
- "Магические" ногти
К ногтям такого цвета еще и с блестками нельзя остаться равнодушным. Ведь такой маникюр выглядит очень "магически" и магнетически.
- Кружевной френч
Безусловно, френч уже давно стал классикой. Добавление определенных декоративных элементов делает этот дизайн необычным и интересным.
- Настоящая весна
Почему бы не улучшить свое весеннее настроение, добавив несколько декоративных элементов, которые символизируют теплое время? Это замечательный вариант маникюра именно на весенний и летний периоды.
Важно! В тренде сейчас также и объемный маникюр. Поэтому, если вы давно не решались попробовать, этой весной стоит дать шанс 3D фигуркам. Они сделают самый простой маникюр настоящим произведением искусства.