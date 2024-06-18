Так, именно Памела Андерсон начала тренд на оттенок "пляжной" блондинки, а Шэрон Стоун – вдохновляла на тренд "жены мафиози", который недавно распространялся по сети. Какие еще были тренды в 90-е годы – читайте дальше.

Интересно Укладки героинь культовых сериалов, которые всегда в моде: топ-5 образов, которые легко повторить

Локоны, которые выбиваются из прически

В 90-е годы особой популярностью пользовались опрятные прически, которые имели спереди легкие локоны. Такие пряди, выбивающиеся из прически, оставляли не только голливудские звезды, но и модницы со всего мира. Трендовой такая прическа была и на выпускных вечерах.

Светлые тени для век

Трендовыми были не только яркие тени, но и светлые. Так, начала этот тренд Кэмерон Диаз, которая часто появлялась на мероприятиях со светлыми оттенками теней. Такие оттенки создавали девичий романтический образ, и сейчас светлые оттенки теней также имеют популярность.



Нежный макияж Кэмерон Диаз / Фото Getty Images

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Яркий румянец и ягодная помада

Леди Диана была иконой стиля, а ее красотой восхищались миллионы людей. Так, ее макияж с ярким румянцем и ягодной помадой выглядел очень мило и романтично.

Мини-косички

Прически с косами, вероятно, были одними из самых популярных в 90-е годы. Иногда маленькие косы заплетали спереди у лица, а в других случаях – по всей длине волос. Такую прическу можно было сочетать со смелым макияжем, ведь тогда образ имел гармоничный вид.



Мини-косы певицы Моники / Фото Getty Images

Полухвост

Прическа полухвост была популярной в 90-е годы и до сих пор не теряет своей актуальности. Чтобы повторить такую прическу, достаточно разделить волосы пополам. Верхнюю часть необходимо собрать в хвост, а остальные волосы – оставить распущенными.

Густые брови

Наряду с тонкими, будто ниточка, бровями существовали и естественные формы. Так, актриса Брук Шилдс всегда гордилась своей формой, а ее густые брови собирали немало комплиментов.



Брук Шилдс / Фото Getty Images

Четкие локоны

В 90-е трендовыми были четкие локоны, которые дополнительно фиксировали гелем. Так, создавался эффект будто "хрустящих волн", которые, к слову, обожала Мишель Пфайффер.

Цветы в волосах

Особенно мило выглядел тренд на цветы в волосах. К слову, укладка с цветами – это был фирменный стиль Дрю Бэрримор в 90-е годы. Свой трендовый образ звезда дополнила блестками и насыщенной темно-красной помадой.



Дрю Бэрримор с фирменной прической с цветами / Фото Getty Images

Короткие волосы

Пикси с мягкими волосами имеет стильный вид. Такая стрижка и сейчас популярна, однако Деми Мур в 90-е годы имела невероятный вид с короткими волосами. Так, звезда имела мягкие шелковистые волосы, которые укладывала на бок. Благодаря этому образ выглядел эффектно.

Матовая помада

В 90-е годы матовая помада была на пике популярности. Так, голливудские звезды выбирали такой цвет, который на несколько оттенков отличался от тона кожи. К примеру, такой макияж любила актриса Сандра Буллок, которая с помощью такого метода оттеняла губы.



Сандра Буллок / Фото Getty Images