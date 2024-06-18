Так, саме Памела Андерсон започаткувала тренд на відтінок "пляжної" блондинки, а Шерон Стоун – надихала на тренд "дружини мафіозі", який нещодавно ширився мережею. Які ще були тренди в 90-і роки – читайте далі.

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Локони, які вибиваються із зачіски

У 90-і роки особливу популярність мали охайні зачіски, які мали спереду легкі локони. Такі пасма, що вибиваються із зачіски, залишали не лише голлівудські зірки, а й модниці з усього світу. Трендовою така зачіска була і на випускних вечорах.

Світлі тіні для повік

Трендовими були не лише яскраві тіні, але й світлі. Так, започаткувала цей тренд Кемерон Діаз, яка часто з'являлася на заходах зі світлими відтінками тіней. Такі відтінки створювали дівочий романтичний образ, і нині світлі відтінки тіней також мають популярність.



Ніжний макіяж Кемерон Діаз / Фото Getty Images

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Яскравий рум'янець і ягідна помада

Леді Діана була іконою стилю, а її красою захоплювалися мільйони людей. Так, її макіяж з яскравим рум'янцем і ягідною помадою мав дуже милий і романтичний вигляд.

Міні-косички

Зачіски з косами, певно, були одними з найпопулярніших у 90-і роки. Інколи маленькі коси заплітали спереду біля обличчя, а в інших випадках – по всій довжині волосся. Таку зачіску можна було поєднувати зі сміливим макіяжем, адже тоді образ мав гармонійний вигляд.



Міні-коси співачки Моніки / Фото Getty Images

Напівхвіст

Зачіска напівхвіст була популярною в 90-і роки й до нині не втрачає своєї актуальності. Щоб повторити таку зачіску, достатньо розділити волосся навпіл. Верхню частину необхідно зібрати у хвіст, а інше волосся – залишити розпущенним.

Густі брови

Поряд з тонкими, ніби ниточка, бровами існували й природні форми. Так, акторка Брук Шилдс завжди пишалася своєю формою, а її густі брови збирали чимало компліментів.



Брук Шилдс / Фото Getty Images

Чіткі локони

У 90-і трендовими були чіткі локони, які додатково фіксували гелем. Так, створювався ефект ніби "хрумких хвиль", які, до слова, обожнювала Мішель Пфайффер.

Квіти у волоссі

Особливо милий вигляд мав тренд на квіти у волоссі. До слова, укладка з квітами – це був фірмовий стиль Дрю Беррімор у 90-і роки. Свій трендовий образ зірка доповнила блискітками та насиченою темно-червоною помадою.



Дрю Беррімор з фірмовою зачіскою з квітами / Фото Getty Images

Коротке волосся

Піксі з м'яким волоссям має стильний вигляд. Така стрижка й нині популярна, однак Демі Мур у 90-і роки мала неймовірний вигляд з коротким волоссям. Так, зірка мала м'яке шовковисте волосся, яке вкладала на бік. Завдяки цьому образ мав ефектний вигляд.

Матова помада

У 90-і роки матова помада була на піку популярності. Так, голлівудські зірки обирали такий колір, який на кілька відтінків відрізнявся від тону шкіри. До прикладу, такий макіяж полюбляла акторка Сандра Буллок, яка за допомогою такого методу відтіняла губи.



Сандра Буллок / Фото Getty Images