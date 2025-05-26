Главные тренды лета 2025: они вас точно поразят

Чтобы встретить лето в полном вооружении, советуем присмотреться к вещам, которые будут в моде в этом сезоне. Нас ждет много привычных для нас нарядов, но и определенных интересностей, поэтому уже сейчас можете составлять список покупок на лето.

На тренды одежды надо смотреть каждому индивидуально, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Pump Your Style. Тренды – это не базовый гардероб, который должен быть у каждой девушки.

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Функция модных сезонных вещей заключается лишь в том, чтобы добавить образу изюминки, поэтому советуем ознакомиться с основными из них и выбрать то, что вам больше всего подойдет.

К слову! Этим летом в моде будет 3 платья. Как они выглядят и с чем их носить читайте на сайте 24 Канала.

Клетка

Многие девушки боятся добавлять клетку в свой гардероб, впрочем в этом сезоне она станет элегантной. Обращайте внимание на красивые легкие платья или рубашки, которые идеально подойдут на летнее время вместо куртки или жакета.



Главные тренды лета 2025 / Фото из инстаграма Pump Your Style

Розовый цвет

Этим летом в моде много ярких цветов, но советуем все же остановить свое внимание на нежном розовом оттенке. Цвет выглядит женственно и легко и имеет все шансы идеально вписаться в ваш гардероб.



Главные тренды лета 2025 / Фото из инстаграма Pump Your Style

Офисный стиль

Летом актуальным будет стиль 80-х годов. Сюда входят строгие костюмы, галстук, кожаные жакеты и акцент на силуэт.



Главные тренды лета 2025 / Фото из инстаграма Pump Your Style

Прозрачные ткани

Раньше прозрачные ткани были только на платьях, то теперь в моде лонгсливы из прозрачных материалов, юбки и брюки.



Главные тренды лета 2025 / Фото из инстаграма Pump Your Style

Красный цвет

В прошлом году красный цвет был очень популярным, впрочем до сих пор он не теряет своей силы. Дизайнеры продемонстрировали много вещей в красном цвете, поэтому советуем обратить на них внимание.



Главные тренды лета 2025 / Фото из инстаграма Pump Your Style

Эти летние тренды придадут ощущение стиля, легкости и сделают красивые акценты в образе. Клетка отвечает за структурность, прозрачные ткани – за игру с фактурами, а розовый и красный цвет помогут удачно разбавить образ.