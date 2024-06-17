Так, звездные визажисты выделяют 8 главных трендов в макияже, которые стоит обязательно повторить этим летом. Такие идеи будут особенно эффектно смотреться в вечерние часы.

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Глянец и блеск

Тенденция на глянцевые губы с равномерным блеском существует уже некоторое время. Однако лето – это хорошая возможность добавить еще больше блеска собственному образу.

"Влажный", глянцевый макияж – это идеальный вариант для лета, поэтому визажисты советуют использовать жидкую губную помаду с блеском, а на веки – добавить мерцающие тени.

Гранж макияж глаз

Гранж макияж глаз, который был на пике популярности в 70 – 80-х годах, сейчас снова становится трендовым. Так, графические тени для век, которые имею дымчатый и слегка размытый вид, будут популярны этим летом.



Гранж макияж глаз / Фото из инстаграма @dualipa

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Ягодные губы

Этим летом особенно популярными будут ягодные оттенки губной помады. Яркие оттенки, как отмечают визажисты, можно смело сочетать с различным макияжем, а также с эффектом желейных губ.

Тени цвета заката солнца

Яркие насыщенные тени в оттенках заката – главный тренд этого лета. Особенно визажисты советуют обратить внимание на розовые тени с блестками.

Натуральные брови

Рядом с яркими оттенками теней и насыщенными ягодными оттенками помады популярными будут натуральные брови. Визажисты советуют даже использовать такой оттенок теней, который светлее на один тон естественного.

Матовая кожа

Этим летом в тренде будет матовая кожа. Визажисты сравнивают такой макияж с облачной погодой, которая создает на коже будто атласно-матовое покрытие.

Нежный макияж в стиле natural beauty

Традиционный макияж в стиле natural beauty всегда в тренде, поэтому лето 2024 года не станет исключением. Так, идеальный тон кожи, нюдовые тени, слегка накрашенные ресницы и нежный оттенок губной помады – это вневременная комбинация, которая, кажется, никогда не выйдет из моды.

Бронзовое сияние

Летний макияж должен сиять, поэтому визажисты советуют не бояться пользоваться бронзером. Особенно это касается тех, кто имеет светлую кожу. Эффект загорелой кожи поможет создать бронзер, который, к тому же, станет хорошим дополнением летнего макияжа.

Визажисты в итоге отмечают, что такие тренды в макияже будут особенно хорошо смотреться в вечерние часы.