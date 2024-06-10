В чем секрет такого макияжа и что советует делать известный визажист, рассказываем далее.
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Как делать макияж для жирной кожи
Визажист Эш Холм, которая работает с такими звездами, как Ким Кардашьян, Хлои Кардашьян, Ариана Гранде и Меган Фокс, поделилась лучшими советами по макияжу жирной кожи, которые позволят получить идеальный привлекательный вид.
Придерживайтесь своей привычной рутины в макияже. Делайте все, что заставляет вас чувствовать себя красивой, а потом обратите внимание на завершающий штрих, который я люблю делать. Возьмите кремовые румяна, что очень хорошо ложатся поверх пудры, и легонько нанесите их. Я делаю это или с кремовыми румянами, или с кремовым хайлайтером. Вы можете выбрать одно из двух,
– рассказывает визажист.
Причина, по которой она наносит один жидкий продукт поверх пудры, заключается в том, чтобы избежать слишком сильного блеска.
Как выглядит подобный макияж: смотрите видео
Еще один совет для жирного типа кожи, о котором, по ее словам, стоит помнить, заключается в том, что меньше значит лучше.
Я убедилась, что тонкие слои макияжа работают лучше всего. Чем он тоньше, тем меньше будет отслоение. Возьмите пудру и слегка нанесите ее на места, где макияж может поплыть. Это зафиксирует косметику. Однако слой пудры также должен быть тонким, иначе получится обратный эффект,
– говорит Эш Холм.
Визажист также рекомендует не игнорировать спрей для фиксации макияжа, а для безупречного эффекта применять его в два слоя.
Я наношу спрей и делаю перерыв, а потом добавляю еще один слой,
– делится эксперт.
В промежутках между нанесением слоев Эш осторожно вбивает пудру в кожу, пока спрей для фиксации еще высыхает. По ее словам, это действительно хорошо фиксирует макияж и делает его безупречным даже в жарком климате.