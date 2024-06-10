У чому секрет такого макіяжу та що радить робити відома візажистка, розповідаємо далі.
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Як робити макіяж для жирної шкіри
Візажистка Еш Холм, яка працює з такими зірками, як Кім Кардаш'ян, Хлої Кардаш'ян, Аріана Гранде та Меган Фокс, поділилась найкращими порадами щодо макіяжу жирної шкіри, які дадуть змогу отримати ідеальний привабливий вигляд.
Дотримуйтесь своєї звичної рутини в макіяжі. Робіть усе, що змушує вас відчувати себе гарною, а потім звернуть увагу на завершальний штрих, який я люблю робити. Візьміть кремові рум’яна, що дуже добре лягають поверх пудри, та легенько нанесіть їх. Я роблю це або з кремовими рум’янами, або з кремовим хайлайтером. Ви можете вибрати одне з двох,
– розповідає візажистка.
Причина, по якій вона наносить один рідкий продукт поверх пудри, полягає в тому, щоб уникнути надто сильного блиску.
Це створить ефект роси, і ви не відчуватимете, що жирний блиск забирає найкраще протягом дня,
– пояснила Еш Холм.
Як виглядає подібний макіяж: дивіться відео
Ще одна порада для жирного типу шкіри, про яку, за її словами, варто пам’ятати, полягає у тому, що менше означає краще.
Я переконалася, що тонкі шари макіяжу працюють найкраще. Чим він тонший, тим менше буде відслоювання. Візьміть пудру і злегка нанесіть її на місця, де макіяж може попливти. Це зафіксує косметику. Однак шар пудри також має бути тонким, інакше вийде зворотний ефект,
– каже Еш Холм.
Візажистка також рекомендує не ігнорувати спрей для фіксації макіяжу, а для бездоганного ефекту застосовувати його у два шари.
Я наношу спрей і роблю перерву, а потім додаю ще один шар,
– ділиться експертка.
У проміжках між нанесенням шарів Еш обережно вбиває пудру в шкіру, поки спрей для фіксації ще висихає. За її словами, це дійсно гарно фіксує макіяж і робить його бездоганним навіть у жаркому кліматі.