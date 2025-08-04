Укр Рус
Lady Бьюти-тренды Через месяц их будет делать каждая: 3 главных тренда маникюра на осень 2025 года
4 августа, 22:05
2

Через месяц их будет делать каждая: 3 главных тренда маникюра на осень 2025 года

Марта Касиянчук
Основные тезисы
  • Этой осенью в маникюрной индустрии не будет революционных инноваций или значительных изменений, однако появятся свежие интерпретации существующих стилей.
  • Так, осенние тренды маникюра 2025 включают теплые оттенки, такие как терракотовый, охра, бордовый, кофе, шоколад и золото.

Актуальные фэшн-тенденции формируют не только наряды и обувь женщин и девушек, не менее важным является завершающий штрих образа – маникюр. С переходом к осенне-зимнему сезону появляются и новые стилевые ориентиры.

Этой осенью в маникюрной индустрии не будет революционных инноваций или значительных изменений, однако появятся свежие интерпретации существующих стилей. 24 Канал со ссылкой на Froomo предлагает подборку из 3 маникюров, которые однозначно должна сделать каждая уже через несколько недель.

Читайте также Самый неожиданный тренд лета: этот маникюр придется по вкусу всем

Какой маникюр будет трендовым осенью 2025?

  • Теплые осенние оттенки

Этой осенью будет доминировать палитра всех цветов этого времени года: теплый терракотовый, охра и глубокий бордовый. Оттенки кофе, шоколада и золота также заявят о себе. Вам нужно только выбрать тот цвет, что больше всего нравится.


Осенью 2025 трендовым будет шоколадный маникюр / Фото Pinterest

  • Абстрактные узоры

В этом осеннем сезоне яркой тенденцией будут необычные формы и абстрактные полоски. Эти художественные элементы воплощают творчество и свободу мысли, привлекая людей, которые стремятся выразить свою смелую уникальность.


Абстрактные узоры на ногтях – тренд осени 2025 / Фото Pinterest

  • Горошек

Маникюр в горошек станет главным трендом осени 2025 года после своего успешного дебюта летом. Этот игривый нейл-арт уже успел завоевать популярность среди знаменитостей, включая Хейли Бибер.

Но с переходом сезона горошек делают в более глубоких оттенках, таких как шоколадный, кобальтово-синий и горчичный.


Маникюр в горошек – главный тренд этой осени / Фото Pinterest

А о маникюре, который покорил июль 2025 года, мы писали ранее.