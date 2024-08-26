Какие три главных тренда будут царить осенью 2024 года, рассказываем далее.

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Зеленый цвет в дизайне

Зеленый цвет будет в центре внимания этой осенью. Сюда входит все: от темно-зеленых ванных комнат до дизайнов в стиле лесных домов.

По сравнению с прошлым годом количество поисков зеленого домашнего декора выросло на колоссальные 2670%, а это значит, что желание создать успокаивающее пространство в этих тонах этой осенью тоже будет в тренде.

Зеленый дизайн: смотрите фото

Макияж в холодных тонах

Розовые, синие и красные оттенки в макияже этой осенью возвращаются в моду. Макияж в холодных тонах в поиске вырос на 360%, а другие яркие варианты тоже не отстают от него. И лучше всего, что подходят они практически к любому тону кожи и стилю в одежде.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Макияж в холодных оттенках: смотрите фото

Принты

Поисковые запросы, ориентированные на принты, также растут. Времена простых свитеров прошли – вместо этого в моде будут графические вязаные изделия и яркие рисунки.

Принты в моде: смотрите фото

В то же время в дополнение к принтам, осенью 2024 года в тренде будет также многослойность, поэтому стоит готовиться сочетать любимые узоры с теплыми куртками и другими верхними слоями.