Які три головні тренди будуть панувати восени 2024 року, розповідаємо далі.

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Зелений колір в дизайні

Зелений колір буде в центрі уваги цієї осені. Сюди входить усе: від темно-зелених ванних кімнат до дизайнів в стилі лісових будинків.

Порівняно з минулим роком кількість пошуків зеленого домашнього декору зросла на колосальні 2670%, а це означає, що бажання створити заспокійливий простір у цих тонах цієї осені теж буде у тренді.

Зелений дизайн: дивіться фото

Макіяж в холодних тонах

Рожеві, сині та червоні відтінки в макіяжі цієї осені повертаються в моду. Макіяж у холодних тонах в пошуку зріс на 360%, а інші яскраві варіанти теж не відстають від нього. І найкраще, що підходять вони практично до будь-якого тону шкіри та стилю в одязі.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Макіяж в холодних відтінках: дивіться фото

Принти

Пошукові запити, орієнтовані на принти, також зростають. Часи простих светрів минули – натомість у моді будуть графічні в’язані вироби і яскраві малюнки.

Принти у моді: дивіться фото

Водночас на додачу до принтів, восени 2024 року у тренді буде також багатошаровість, тож варто готуватися поєднувати улюблені візерунки з теплими куртками та іншими верхніми шарами.